Häpeä aiheuttaa maksuhäiriöitä nuorille

Nuorten kanssa kehitetty työpajamalli auttaa ottamaan talousongelmat puheeksi.

Suomen Asiakastiedon tilastojen mukaan maksuhäiriöiden riski kasvaa voimakkaasti, kun henkilö täyttää 20 vuotta. Tällä hetkellä 76 000 alle 30-vuotilaalla on ainakin yksi maksuhäiriö. Häpeä on monelle este hakea apua talousongelmiinsa ajoissa.

Asiakastieto ja Nuorten Akatemia kehittivät yhteistyössä nuorten kanssa työpajamallin, joka helpottaa talousongelmista keskustelemista.

Maksuhäiriöisten henkilöiden määrä on kasvanut monena vuonna peräkkäin. Nuorimmissa ikäryhmissä maksuhäiriöt ovat vähentyneet hieman, mutta ovat silti hyvin yleisiä.

– Nuoret näyttävät meille muille hyvää esimerkkiä monessa asiassa, eivätkä maksuhäiriöt tee poikkeusta. Silti maksuhäiriöisten määrät ovat hurjia nimenomaan nuorissa ikäluokissa. Esimerkiksi 25-29-vuotiaista lähes 13 prosentilla on maksuhäiriöitä, Heikki Ruponen Suomen Asiakastieto Oy:stä kertoo.

Yksittäistä tai edes yleisintä syytä maksuhäiriöön on hänen mukaansa mahdotonta sanoa. Yleensä kyseessä on kierre, jossa maksamattomia laskuja on ehtinyt kertyä monesta eri lähteestä. Jos nuorella on huonot lähtökohdat omasta taloudesta huolehtimiseen, riski ylivelkaantumiseen ja sitä kautta tulevaan maksuhäiriöön luonnollisesti kasvaa.

– Nuorten maksuhäiriöihin on helpompi vaikuttaa siitä yksinkertaisesta syystä, että heidät on mahdollista tavoittaa suurina ryhminä. Olemmekin jo vuodesta 2011 tarjonneet oppilaitoksille mahdollisuutta osallistua TarkkaFyrkka-tilaisuuksiimme, jossa kerrotaan nuorille esimerkiksi luottotiedoista ja miten maksuhäiriö vaikuttaa normaaliin arkeen, Ruponen sanoo.

Malli tarjoaa mahdollisuuden puhua nuorten kanssa talousongelmista

Suomen Asiakastieto on yhdessä Nuorten Akatemian ja nuorten kanssa kehittänyt työpajamallin, jonka avulla nuorten kanssa työskentelevä voi käsitellä ja antaa nuorille työkaluja talousongelmista puhumiseen.

– Rahahuolet aiheuttavat ahdistusta ja ylivelkaantuminen häpeää. Siksi halusimme helpottaa rahasta ja velkaantumisesta puhumista. Työpajoissa nuoret pohtivat yhdessä vaikeita tunteita, joita rahahuolet voivat herättää. He saavat myös miettiä auttamista ja omia rajojaan. Lisäksi heille annetaan konkreettinen työkalu, jonka avulla voi ottaa rahahuolet puheeksi kaverin tai läheisen kanssa, Katja Mannerström Nuorten Akatemiasta kertoo.

TarkkaFyrkka on Suomen Asiakastieto Oy:n 2011 aloittama hanke. TarkkaFyrkka, Rahaluolia -työpaja kehitettiin vuonna 2019 ja sen kehittämiseen osallistui noin sata nuorta. Pilottityöpajoja pidettiin lukiossa, ammattioppilaitoksessa, Siviilipalveluskeskuksessa sekä 10-luokalla. Työpajan pääkohderyhmä on noin 16-20-vuotiaat.

Työpajamateriaalit ovat vapaasti käytettävissä ja esimeriksi opettajat voivat ladata materiaalin maksutta käyttöönsä. Suomen Asiakastieto järjestää tänä vuonna Nuorten Akatemian kanssa TarkkaFyrkka -työpajoja.