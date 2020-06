Häntä epäillään Olof Palmen murhasta

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Pääsyyttäjän mukaan teosta epäillään Skandia-miehenä tunnettua Stig Enströmiä.

Ruotsin syyttäjänvirasto on vihdoin saanut selville Ruotsin entisen pääministerin Olof Palmen murhaajan. Pääsyyttäjä Krister Peterssonin ja tutkinnanjohtaja Hans Melanderin mukaan murhaajaksi epäillään ”Skandia-miehenä” kutsuttua Stig Enströmiä.

Enström oli teon aikaan 52-vuotias.

Syytettä ei pääsyyttäjä Krister Peterssonin mukaan kuitenkaan enää voida nostaa, sillä murhasta epäilty Enström on jo kuollut. Hän menehtyi vuonna 2000. Näin ollen tutkinta lopetetaan.

Murhapaikalta löydettiin kaksi luotia. Ne olivat vahingoittuneita, mutta poliisin mukaan on varmaa, että olivat Palmen murhassa ammutut. Itse asetta ei ole löytynyt, eikä poliisin mukaan ole tiedossa, millaisella asella ne ammuttiin.

Palme murhattiin Tukholmassa helmikuussa 1986. Olof Palmen tapaus on maailman laajin murhatutkinta. Ampujaa ei ole saatu 34 vuoden suurtutkinnoissa selville, vaikka 134 ihmistä on tunnustanut teon. 29 heistä on tehnyt tunnustuksen suoraan poliisille.

