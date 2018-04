Häntä epäillään Britannian myrkkyiskusta: Entinen KGB-vakooja ”Gordon”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Brittiviranomaisten kerrotaan epäilevän entistä venäläistä vakoojaa Salisburyn salamurhayrityksistä.

Britannian terrorismin vastainen poliisi on tunnistanut venäläisen epäillyn salamurhaajan, jonka uskotaan liittyvän Salisburyn hermomyrkkyiskuun.

Brittiläisen Mirrorin omistama Sunday People paljastaa, että epäilty on 54-vuotias entinen Venäjän turvallisuuspalvelu FSB:n tiedustelu-upseeri. Vakoilutehtävissä toiminut virkailija on tunnettu muun muassa salanimellä ”Gordon”. Hän on tiettävästi käyttänyt myös peitenimeä Mihail Savickis sekä kahta muuta peitehenkilöllisyyttä.

Gordonin kerrotaan olleen kapteeni KGB:ssä Neuvostoliiton romahduksen aikaan. Sen jälkeen hän siirtyi FSB:n palvelukseen. Gordon on sittemmin esiintynyt ”menestyvänä liikemiehenä turvallisuusalalla”. Hänen kerrotaan olevan FSB:n ”aktiivisessa reservissä”. Sieltä värvätään toisinaan tekijöitä arkaluontoisiin tehtäviin, kuten salamurhiin. Gordon on tiettävästi tappanut ainakin kerran. Mirrorin mukaan hän ampui mafiapomon Latviassa 1990-luvulla.

Britannian poliisi uskoo kuuden tekijän tiimin olleen entisen venäläisen kaksoisagentin Sergei Skripalin ja hänen tyttärensä Julia Skripalin murhayritysten takana maaliskuussa. Britannian mukaan teon takana oli Venäjä. Gordon on saattanut johtaa iskujoukkoa.

Gordon on noussut esiin Britanniassa asuvan entisen KGB-loikkarin Boris Karpitshkovin kuulemisissa. Karpitshkov on kertonut olevansa samalla tappolistalla kuin Sergei Skripal.

Viranomaisten mukaan epäillyn pelätään ehtineen jo lentää takaisin Venäjälle. Brittimedian mukaan poliisi on tunnistanut muitakin avainepäiltyjä.