Hannakaisa Heikkinen: Tuhat uutta lääkäriä ei korjaa sotea

Kansanedustajan mukaan SDP:n vaalilupaus uusista lääkäriviroista on harhaanjohtava.

Keskustan varapuheenjohtaja, kansanedustaja Hannakaisa Heikkisen mukaan SDP:n vaalilupaus tuhannesta uudesta lääkäristä ei korjaa sosiaali- ja terveyspalveluiden ongelmia.

– Kyse on yksinkertaistavasta ja harhaanjohtavasta ajattelusta. Uusien lääkärivirkojen perustaminen ei auta piiruakaan niissä terveyskeskuksissa, joissa jo on ollut lääkärivirkoja jopa vuosikausia täyttämättä. Sote-palveluiden perusongelma on lääkäreiden määrän lisäämistä laajempi kysymys, Heikkinen sanoo tiedotteessaan.

Hannakaisa Heikkinen muistuttaa, että Suomessa on tällä hetkellä lääkäreitä enemmän kuin koskaan. Terveyskeskusten lääkäripula johtuu hänen mukaansa kuntien rahapulasta, jota nyt sote-uudistuksella korjataan.

– Moni kunta on hankaluuksissa kykynsä kanssa järjestää riittävät ja yhtäläiset palvelut asiakkailleen. Uudistus vie palveluiden järjestämisvastuun kunnilta maakunnille ja rahoitusvastuun kunnilta valtiolle. Kyse on koko sotejärjestelmän rahoituksen kestävyyden turvaamisesta.

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan varapuheenjohtajana toimiva Heikkinen painottaa sote-palveluiden haasteiden olevan lääkäripalveluita laajempi kysymys.

– Meidän on kiinnitettävä erityistä huomiota myös muiden sote-ammattilaisten riittävyyteen ja resurssointiin. Potilaan tilanteen kokonaisvaltainen huomioiminen edellyttää lääkäreiden ohella muun muassa hoitajia, fysio- ja toimintaterapeutteja, psykologeja ja sosiaalityöntekijöitä sekä näiden moniammatillista ja toimivaa yhteistyötä, hän sanoo.