Hannakaisa Heikkinen: Sote-mietinnöt valmiiksi lähiviikkoina

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Keskustan sote-vastaavan mukaan maakuntavaalien aikataulu ei ole vielä pettänyt.

Keskustan sosiaali- ja terveysvaliokunnan valiokuntavastaava Hannakaisa Heikkinen vahvistaa, että valiokunnassa on yhteinen näkemys siitä, että sote- ja maakuntauudistukseen liittyviä mietintöjä ei saada valmiiksi syyskuun aikana.

– On selvää, että tätä iso kokonaisuutta, josta perustuslakivaliokunta sitten ottaa kopin, ei tällä viikolla saada valmiiksi, mutta lähiviikkoina saadaan, kansanedustaja Hannakaisa Heikkinen sanoo Verkkouutisille.

Heikkisen mukaan kaikista tähän sote- ja maakuntauudistuskokonaisuuteen liittyvistä hallituksen esityksistä on valmistavat keskustelut käyty valiokunnassa.

– Me olemme edenneet, verkkaisesti, mutta koko ajan eteenpäin. Uudistus ei ole koskaan ollut niin lähellä kuin nyt. Ihan luottavaisin mielin minä tuleviin viikkoihin suhtaudun.

Vaalien siirtymistä ei tarvetta miettiä

Heikkisen mukaan maakuntavaaleja ei tarvitse lykätä toukokuusta, mikäli lait saadaan sote-valiokunnasta eteenpäin lähiviikkojen aikana.

– Itse en tuijota vaalipäivää, vaan minä keskityn tähän hetkeen ja siihen, että tämä uudistus, jota Suomi on kaivannut pitkään, saadaan tehtyä.

Heikkisen mielestä tässä vaiheessa ei ole edes tarvetta miettiä, ovatko vaalit siirtymässä.

– Aikataulu ei ole vielä millään tavalla pettänyt. Vaalipäivää me emme ole täällä rakentamassa, vaan Suomelle sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistusta.

Ainekset kasassa kesäkuusta lähtien

Heikkisen mukaan uudesta tavoiteaikataulusta mietintöjen valmistumiseksi ei ole valiokunnassa sovittu, mutta hän itse arvioi, että kyse voi olla parista viikosta.

– Keskeistä olisi, että meillä on yhteinen näkemys ja tahtotila tehdä mahdollisimman pian huolella tämä työ. Aineksethan meillä on ollut jo kesäkuusta lähtien saada tämä kokonaisuus valmiiksi.

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtajan Krista Kiurun (sd.) mukaan syynä mietintöjen viivästymiseen on se, että hallitus on toimittanut uusia pykälämuotoiluja vielä 3. syyskuuta ja valiokunta on päässyt mietintötekstin käsittelyyn vasta viikko sitten.

– Me olemme keskeiset asiat maakunta- ja soteuudistuksen raamilain osalta saaneet jo toista vuotta sitten ja keskeiset asiat liittyen valinnanvapauteen olemme saaneet kesäkuussa. Teidän, että valiokuntaneuvokset ovat tehneet jo pitkään valmistavaa työtä. Se kaikki tieto, mitä me olemme tarvinneet työn eteenpäin viemiseksi, on ollut meillä jo hyvän aikaa, Heikkinen toteaa.

Heikkinen ei vastaa suoraan kysymykseen, miksi aikataulu valiokunnassa hänen mielestään venyy.

– Minusta oleellista on, että me kaikki tiedämme, että on iso uudistus ja vastuullisesti käytämme kokousajat tietäen, että valmista täytyy saada, Heikkinen muotoilee.