Hannakaisa Heikkinen: Jokainen sote-aikataulu on opposition mielestä mahdoton

Sote-valiokunnan varapuheenjohtajan mukaan valiokunnan työskentelytavat normalisoituivat kantelun jälkeen.

Eduskunnan sote-valiokunnan varapuheenjohtajan Hannakaisa Heikkisen (kesk.) mielestä sote- ja maakuntauudistukseen liittyvät lakimietinnöt on mahdollista saada valmiiksi syyskuun aikana.

Heikkisen mukaan valiokunta on jatkanut tänään maanantaina työskentelyään “samoissa hyvissä merkeissä” kuin viimeksi valiokunnan kokoontuessa 20. elokuuta.

– Meillä on valiokuntaneuvosten asettamat raamit syyskuun aikatauluille. Tiedämme, että se on teknisesti läpivietävissä, Heikkinen sanoi toimittajille.

SDP:n puheenjohtaja Antti Rinne sanoi viime viikolla, että sote-uudistuksen aikataulu tuntuu mahdottomalta sen pohjalta, mitä hän kuulee eduskunnasta sote-valiokunnan jäseniltä. Myös sote-valiokunnan jäsen, vasemmistoliiton eduskuntaryhmän puheenjohtaja Aino-Kaisa Pekonen sanoi pitävänsä ihmeenä, jos sote-uudistus etenee aikataulussa.

– Tämä viestihän on ollut oppositiolta läpi tämän käsittelyn, että jokainen aikataulu tähän mennessä on ollut heidän mielestään mahdoton, Heikkinen toteaa.

Äänestyksiä ei pidä pelätä valiokunnassa

Heikkinen sanoo perustuslakivaliokunnan määritelleen tarkkaan lakiesitysten muutostarpeet ja hänen mielestään hallituksen niihin antama vastine on erinomainen.

– Me olemme kuulleet noin 280 asiantuntijaa kevään aikana pelkästään valinnanvapaudesta. Meillä on varmasti riittävä tieto mennä eteenpäin, Heikkinen sanoo.

Sote-valiokunta päätti kaksi viikkoa sitten kokouksessaan asiantuntijakuulemisen. Tänään valiokunta kuuli vielä virkamiehiä viimeisistä pykälämuutoksista, ja nyt valiokunta on mietintöjen valmisteluvaiheessa.

Heikkisen mukaan hallituspuolueilla on vastineissa selkeät linjat siitä, miten hallitus haluaa toteuttaa perustuslakivaliokunnan edellyttämät muutokset. Syyskuun aikataulussa pystyminen on nyt valiokunnan käsissä.

– Tottakai siihen tarvitaan koko valiokunta, mutta ei myöskään äänestämistä pidä pelätä. Sehän on aivan normaalia valiokuntakäsittelyssä, että tarvittaessa äänestetään ja oppositio tekee tarvittaessa omia vastineitaan tai muutosesityksiä.

Kantelu palautti normaalit työskentelytavat

Heikkinen sanoo kokevansa, että valiokunnan keskustalaisten jäsenten ja sinisten Vesa-Matti Saarakkalan heinäkuussa tekemä kantelu puhemiesneuvostolle sote-valiokunnan puheenjohtajan Krista Kiurun (sd.) toimintatavoista muutti valiokunnan työskentelyä. Heikkisen mukaan valiokunnassa oli poikkeavia käytänteitä, eikä kannatetuista esityksistä päästy äänestämään.

– Oma näkemykseni on, että meillä on nyt palattu siihen normaaliin valiokuntatyöskentelytapaan, että on tarkoitus mennä eteenpäin, Heikkinen sanoo.

Eduskunnan puhemiesneuvosto käsittelee kirjelmää huomenna, kun eduskunnan syysistuntokausi alkaa.

Heikkinen sanoo toivovansa puhemiesneuvoston käsittelystä sitä, että kaikki eduskunnassa tietävät, että sote-valiokunnalla on syyskuu aikaa saada sote- ja maakuntalait valmiiksi. Heikkinen toivoo, että jos valiokunnalla ilmenee tarvetta lisäkokouksille, niin kokouksia voitaisiin jatkaa täysistuntojen jälkeen.

Tiistaista perjantaille sote-valiokunnalla on jo kalenteroitu syyskuuksi normaalia pidemmät kokousajat.

Syyskuun loppuun mennessä valiokunnan on määrä saada valmiiksi sote- ja maakuntauudistuksen ensimmäisen korin lait, joiden joihon sisältyy sote- ja maakuntauudistuksen raamilaki, valinnanvapauslaki ja tuottajanpalvelulaki.

Tavoitteena on, että mietintöluonnokset menevät perustuslakivaliokunnan käsiteltäviksi lokakuussa ja sen jälkeen sote-valiokunnan kautta eduskunnan täysistuntoon äänestettäviksi marraskuussa.

