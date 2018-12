Tutkimusjohtaja: Venäjä hyötyy Ranskan sekavasta tilanteesta

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Hanna Smithin mukaan todistusaineiston hankkiminen hybridivaikuttamisesta on vaikeaa.

On Venäjän etujen mukaista, että Ranskan yhteiskunnallinen tilanne on sekava, arvioi Euroopan hybridiuhkakeskuksen tutkimusjohtaja Hanna Smith.

Mediassa esiintyneiden kertomusten ja analyysien mukaan sadoilta venäläisiltä sosiaalisen median käyttäjätileiltä on yritetty lietsoa Ranskassa mieltään osoittavia keltaliivejä ja hallintoa vastakkain. Venäläistaustaisilla tileillä on levitetty disinformaatiota ja kuvia, jotka eivät liity viime päivien tapahtumiin vaan on otettu muissa yhteyksissä.

– Ranska on eurooppalaisessa politiikassa iso toimija. Se, että Ranskassa saadaan aikaiseksi sellainen tilanne, jossa pitää keskittyä paljon enemmän sisä- kuin ulkopolitiikkaan, ei ole yhtään huono asia Venäjän näkökulmasta, Smith sanoo Verkkouutisille.

Hän kuitenkin korostaa, että todistusaineiston hankkiminen jonkin henkilön tai valtion syyllisyydestä hybridivaikuttamiseen on erittäin vaikeaa. Ranska on käynnistänyt tutkinnan.

Smithin mukaan Venäjä pyrkii heikentämään Euroopan unionin yhtenäisyyttä.

– Koska Venäjällä on vahvoja intressejä Euroopan unioniin liittyen, Euroopan yhtenäisyyden puolesta vahvasti toimivat maat ovat kiinnostuksen kohteina, kun mietitään keinoja eurooppalaisen yhtenäisyyden heikentämiseksi.

Smithin mukaan hybridivaikuttamisella pyritään edistämään omia etuja.

– Yleensä on lyhyen tai pitkän tähtäimen tavoitteita. Eri tapauksissa ei aina ole edes selkeää, mikä on se oikea maali tai tavoite.

– Esimerkiksi vaalivaikuttamisessa ei aina edes välttämättä haluta jonkin tietyn tahon voittavan, vaan taustalla voi olla pyrkimys rikkoa vallitseva poliittinen tilanne ja sitä kautta heikentää valtion päätöksentekoa sekä murentaa kansalaisten ja valtion välistä luottamusta.

Smith muistuttaa Venäjän olevan autoritaarinen valtio.

– Erilaiset autoritaariset tai ei-demokraattiset valtiot, joihin Venäjä voidaan laskea, pyrkivät aina käyttämään omassa viestinnässään hyväkseen demokraattisissa valtioissa esiintyviä epätasapainoja, koska demokratia on jo lähtökohtaisesti uhka autoritaariselle hallintomuodolle.

– Aina kun demokraattisessa valtiossa kuohuu tai voidaan osoittaa omalla viestinnällä, että siellä on epävakautta, niin nämä ovat positiivisia tuloksia autoritaarisen valtion kannalta.