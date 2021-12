Hanna Nohynek vastaa Krista Kiurulle IL-TV:ssä: Mihin meillä on kiire?

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ylilääkäri peräänkuuluttaa strategiaa, mitä kolmansilla rokotuksilla Suomessa tavoitellaan.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ylilääkäri Hanna Nohynek vastaa perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurun (sd.) arvosteluun. Ministeri on vaatinut kolmansien koronarokotusten kiirehtimistä ja syyttänyt osin myös Terveyden ja hyvinvoinnin laitosta sekä Kansallista rokoteasiantuntijaryhmää KRARia viivyttelystä ja kyvyttömyydestä tehdä asiassa päätöksiä.

IL-TV:n Sensuroimaton Päivärinta -ohjelmassa Nohynek heittää Kiurulle vastakysymyksen, mihin meillä on kiire?

– Jos puhutaan vakavaa tautia vastaan ehkäisystä, sinä kohtaan meillä ei ole kovaa kiirettä ja näyttää siltä, että meillä on hyvä suoja, Nohynek arvioi viitaten myös Britanniasta ja Etelä-Afrikasta saatuihin kokemuksiin.

– Jos taas puhutaan siitä, että halutaan kaikki omikron-infektiot estää – totta kai siinä mielessä on kiire. Tiedetään, että kahden rokotteen antama suoja omikron-infektiota vastaan on alentunut. Ei kokonaan, mutta kaksi kolmesta tulee saamaan sen läpäisyinfektion. Jos kaikki nämä läpäisyinfektiot, jotka ovat lieviä tai jopa oireettomia, halutaan estää, niin siitä näkökulmasta tietysti on kiire.

– Mutta sitten voidaan kysyä, olemmeko jo liian myöhässä? Olisiko pitänyt tehdä, kuten Iso-Britannia että olisimme aloittaneet kolmen kuukauden välein tehosterokotteen antamisen kuukausi sitten silloin, kun omikron ei ollut oikeastaan rantautunut vielä oikein kunnolla.

Kansallinen rokoteasiantuntijaryhmä KRAR, jonka jäsen Nohynek myös on, pohtii tänään kysymystä kolmansien rokotusten aikaistamisesta. Nohynekin mukaan olennaista on pohtia hyödyt ja haitat, jos rokotusväliä muutetaan viidestä kuukaudesta alaspäin.

– Hyödyt ovat varmasti ne, että saamme sitä kautta nopeammin suojaa. Mutta jos rokote annetaan lyhyemmällä aikavälillä, silloin suojan kesto voi jäädä paljon lyhkäisemmäksi, Nohynek korosti eilen Ylen A-studiossa.