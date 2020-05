Hanna Kosonen MTV:lle: Korkeakouluihin tulossa lisäpaikkoja

Hallitus neuvottelee lisätalousarviosta ensi viikolla.

Tiede- ja kulttuuriministeri Hanna Kosonen (kesk.) lupaa MTV:n Uutisextran haastattelussa, että hallitus kohdentaa ensi viikolla lisätalousarviossa lisää määrärahoja korkeakouluille.

– Koronan takia olen esittämässä ensi viikon lisätalousarvioesitykseen lisäpaikkoja korkeakouluihin, jotta jo ensi syksynä olisi tarjolla lisäpaikkoja ja seuraavana syksynä ehkä myös vielä lisää, Kosonen sanoi.

Lisäpanostukset kuuluvat ministerin mukaan hallituksen elvytyskokonaisuuteen.

– Meillä on selvää koronan ajanjakson jälkeen, että meidän on elvytettävä Suomen taloutta ja siihen kuuluu, että nuoria pitää kouluttaa. Nyt on hyvä hetki opiskella, koska töitä ei ole. Sitten kun kasvu lähtee käyntiin, meillä on osaajia tarjolla työelämään.