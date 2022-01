Hankintatukea sähköautoon voi hakea Traficomista

Uuden sähköauton ostaja tai pitkäaikaisvuokraaja voi saada valtiolta 2000 euroa hankintatukea.

Tukea voidaan myöntää, jos hankittava auto on uusi täyssähköinen henkilöauto ja sen kokonaishinta on enintään 50000 euroa.

Lisäksi auton pitää tulla hakijan omaan käyttöön ja hänen on sitouduttava pitämään auto omassa käytössä sekä rekisteröitynä nimillensä vähintään yhden vuoden ajan auton ensirekisteröinnistä.

Tuki voidaan myöntää sähköauton ostajalle tai pitkäaikaisvuokraajalle, jos auto on täyssähköinen henkilöauto, auton kokonaishinta on enintään 50 000 euroa, auto on uusi ja ensirekisteröimätön, ostaja tai vuokraaja on yksityishenkilö, ajoneuvo ensirekisteröidään Suomeen, hankittu tai pitkäaikaisvuokrattu auto tulee hakijan omaan käyttöön ja pitkäaikaisvuokrattava auto sitoudutaan vuokraamaan ja pitämään omistuksessa tai hallinnassa liikenneasioiden rekisterissä tai Ahvenanmaan ajoneuvorekisterissä vähintään kolmeksi vuodeksi.

Auton voi hankkia aikaisintaan 1.1.2022 ja tukea on haettava viimeistään 31.3.2023.

Hankintatuki voidaan myöntää yhden kalenterivuoden aikana yhden täyssähköauton hankintaa varten ja tukea voidaan myöntää samaa henkilöautoa varten vain kerran.

Lisäksi tuen myöntämisen edellytyksenä on, että valtion talousarviossa avustuksen maksamista varten varattua määrärahaa on käytettävissä.

Auton ostaja tarvitsee autoliikkeeltä tilausvahvistuksen tai kauppasopimuksen tukihakemuksen liitteeksi. Pitkäaikaisvuokraustilanteessa tuen hakija tarvitsee pitkäaikaisvuokrasopimuksen. Tuki maksetaan ajoneuvon ensirekisteröinnin jälkeen.