”Hänet olisi voinut surmata jo moneen otteeseen” – miksi juuri nyt?

Yhdysvaltain ohjusisku tappoi varhain perjantaina Iranin vallankumouskaartin Quds-joukkojen komentajan Qassem Suleimanin Bagdadissa, Irakissa. Iskua ja sen seurauksia on kommentoitu ja analysoitu laajalti sosiaalisessa mediassa.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump julkaisi iskun jälkeen Yhdysvaltain lipun Twitterissä. CNN:n mukaan Yhdysvaltain puolustusministeriö on vahvistanut, että Suleimanin tappanut ilmaisku toteutettiin Trumpin määräyksestä.

– Yhdysvallat onnistui iskussa, presidentti näyttää lippua. Arvovaltaa on paljon pelissä. Vaalivuonna myös sisäpoliittinen merkitys, Ulkopoliittisen instituutin johtaja Mika Aaltola kirjoittaa Twitterissä.

SDP:n kansanedustaja Hussein al-Taee on nostanut Twitterissä esille Trumpin oman tviitin vuodelta 2011. Silloin Trump kirjoitti, että tullakseen valituksi (uudelleen presidentiksi) Barack Obama aloittaa sodan Iranin kanssa.

– On otettava huomioon, että juuri nyt, kun uutta Yhdysvaltain presidenttiä valitaan, tapahtumat Lähi-idässä merkitsevät, Hussein al-Taee kirjoittaa.

Al-Taeen mukaan Iranille Suleimanin kuolema oli suuri symbolinen tappio.

– Iran vastaa Yhdysvaltain iskuun. Irakilaiset asiantuntijat epäilevät, että tiedustelutieto saattoi tulla Israelista. Joten Iran saattaa iskeä monella rintamalla, al-Taee kirjoittaa.

Sotatieteiden tohtori Antti Parosen mielestä Yhdysvaltojen isku ei ole yllättävä, mutta sen kohdistuminen juuri Suleimanin henkilöön on mielenkiintoista.

– Hänet olisi voinut surmata jo moneen otteeseen eri presidenttien kausilla, mutta jostakin syystä iskusta on pidättäydytty, Antti Paronen kirjoittaa.

Paronen arvelee, että mahdollinen syy iskeä juuri Suleimania vastaan on voinut olla Bagdadin suurlähetystöä vastaan toteutettu mellakointi tai hyökkäys.

Kyberturvallisuuden työelämäprofessori Jarmo Limnéllin mukaan Iranin vastaiskua tai -iskuja arvioitaessa on syytä seurata myös kybermaailmaa, johon Iran on vuosia aktiivisesti kehittänyt kykyjään.

– Yhdysvallat pitää arvioissaan Irania yhtenä keskeisenä ja kyberturvallisuuttansa uhkaavana toimijana, Jarno Limnéll kirjoittaa.

Ruotsin entinen ulkoministeri Carl Bildt arvioi, että nyt kun Irakista on tullut USA:n ja Iranin taistelukenttä, niin jo valmiiksi hauras Irakin valtio heikkenee ja Daesh eli Isis ja muut terrorijärjestöt saavat siellä todennäköisesti enemmän tilaa.

With Iraq turned into a battlefield between US and Iran the already fragile state of Iraq will be weakened and the room for Daesh and other terrorist organizations will in all probability increase.

— Carl Bildt (@carlbildt) January 3, 2020