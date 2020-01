Handelsbanken: Talous jämähtää, työllisyyden kasvu hidastuu

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Työttömyysasteen lasku lähes pysähtyy, ja työmarkkinoiden kohtaanto-ongelma säilyy suurena.

Suomen talouskasvu on Handelsbankenin mukaan jämähtämässä noin prosenttiin. Pankki ennustaa kasvuksi tänä vuonna 0,9 prosenttia ja ensi vuonna 1,2 prosenttia.

Viime aikoina kansainvälisen teollisuuden vaimeus on Handelsbankenin mukaan rantautunut myös Suomeen. Teollisuuden luottamus on heikentynyt, ja uusien tilausten virta on ehtynyt.

Myös investoinneissa paras vaihe on takanpäin. Rakentamisen aktiviteetti vaimenee, ja yritysten investointiaikeet ovat verraten vähäiset.

Handelsbankenin pääekonomistin Timo Hirvosen mukaan tällä vuosikymmenellä Suomen talouden trendikasvu hidastuu supistuvan työikäisen väestön ja vaimean tuottavuuskehityksen takia.

– Tästä näkökulmasta katsottuna noin prosentin talouskasvu on hyvä saavutus, mutta Suomea kohtaavien taloushaasteiden – muun muassa väestön ikääntymisen – takia kasvu on auttamattomasti liian vaatimatonta. Talouden kakkua tulisi pyrkiä suurentamaan, jotta selviämme tulevista haasteista, Hirvonen toteaa pankin tiedotteessa.

Tänä vuonna talouskasvun veturina toimii ennusteen mukaan kotitalouksien kulutus palkankorotusten ja matalan inflaation avustamana. Myös palvelujen kasvu taloudessa jatkuu, mikä pitää yllä kotimaista kysyntää ja palveluiden vientiä.

Viime vuosien hyvän työmarkkinakehityksen jälkeen työllisyyden kasvu hidastuu tänä ja ensi vuonna.

– Odotamme työttömyysasteen laskun lähes pysähtyvän tänä vuonna. Työmarkkinoiden kohtaanto-ongelma säilyy suurena, sillä avoimia työpaikkoja on runsaasti vapaana, kertoo Handelsbanken Suomen senioriekonomisti Janne Ronkanen.

Handelsbankenin mukaan suhdannemielessä Sanna Marinin (sdp.) hallituksen työllisyystoimille on selvä akuutti tarve. Hallituksen työllisyystoimien keinovalikoiman tulisi kuitenkin olla riittävän konkreettinen, jotta se tukisi työllistymistä.

Pankin ennusteessa muistutetaan myös, että etupainotteisten menolisäysten johdosta julkisen talouden tila heikkenee Suomessa.

Asuntovelalliset saavat vielä nauttia matalista koroista

Keskuspankkien elvytystoimet ovat nyt Handelsbankenin arvion mukaan takanapäin. Euroopan keskuspankki EKP on pitkälti käyttänyt rahapoliittisen elvytyspotentiaalinsa.

– Vaikka EKP ei enää laske korkoa, markkinakorot pysyvät vielä pitkään alhaalla. Suomalaiset asuntovelalliset saavat nauttia myös jatkossa euroalueen matalimmista asuntolainakorkoista, Ronkanen arvioi.

Handelsbanken ei usko myöskään Yhdysvaltain keskuspankin laskevan ohjauskorkoa tänä vuonna. Sen sijaan keskuspankkien taseet pysyvät suurina sekä Yhdysvalloissa että euroalueella, ja rahan määrän lisäys tukee talouden aktiviteettia.

– Kaiken kaikkiaan tämän vuosikymmenen aikana on mielenkiintoista seurata, miten keskuspankit pystyvät irtaantumaan poikkeuksellisen elvyttävästä rahapolitiikastaan, vai pystyvätkö ne siihen lainkaan, Hirvonen pohtii.

Pahimmat huolet maailmantalouden kasvun hidastumisesta ovat lieventyneet, kun Kiina ja Yhdysvallat solmivat ensimmäisen vaiheen kauppasopimuksen. Hirvonen arvioi kuitenkin, että maailmantalous kasvaa alle pitkän aikavälin trendikasvun tänä ja ensi vuonna.