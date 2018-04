Handelsbanken: Suomi saa jatkoajan kasvulle

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Handelsbankenin ennusteen mukaan Suomella on vahva, mutta hiljalleen kypsyvä taloussuhdanne.

Talouskasvu jatkuu Suomessa Handelsbankenin mukaan hieman aiemmin ennakoitua pidempään. Suomen talous kasvaa pankin ennusteen mukaan tänä vuonna 2,5 prosenttia. Ensi vuonnakin kasvu yltää vielä 1,9 prosenttiin, ja hidastuu 1,2 prosenttiin vasta vuonna 2020.

– Suomi on saamassa jatkoajan noususuhdanteelle. Tämä perustuu vahvaan, joskin kypsymässä olevaan globaaliin teollisuussuhdanteeseen, joka synnyttää Suomeen hyvää vientikysyntää. Vaikutuksensa on myös euroalueen elvyttävän rahapolitiikan jatkumisella, kertoo Handelsbanken Suomen pääekonomisti Tiina Helenius tiedotteessa.

Kotitalouksien ja yritysten luottamus on vahva. Myös yritysten kannattavuus on parantunut, ja pankki odottaa investointien kasvavan yhä selvästi. Investointisykli on kuitenkin pankin mukaan jo saavuttanut huippunsa, ja kasvu alkaa hidastua hiipuakseen vuonna 2020. Sen sijaan kulutus kasvaa vakaasti.

– Kulutuksen kasvua ylläpitävät vakaana vuosina 2018-19 työllisyyden kasvu, matalana pysyvät korot sekä kohtuulliset palkankorotukset. Nämä kaikki vahvistavat kuluttajien optimistisia talousodotuksia, Helenius muistuttaa.

Työttömyysaste putoaa pankin ennusteen mukaan viime vuoden 8,6 prosentista 7,8 prosenttiin vuonna 2020. Vertailumaihin nähden työmarkkinoiden elpyminen on kuitenkin pankin mielestä ollut hidasta.

– Hallituksen tavoite 72 prosentin työllisyysasteelle on realistinen, mutta työmarkkinoiden rakenteelliset ongelmat ovat jo näkyvissä. Työttömyys vähenee hitaasti samaan aikaan kun yritykset raportoivat rekrytointivaikeuksista, kertoo pankin ekonomisti Janne Ronkanen.

Hänen mielestään on liian aikaista todeta, että hallituksen aktivointitoimet olisivat syy työllisyyden hyvälle kasvuvireelle alkuvuonna. Pitkällä aikavälillä on hänen mukaansa kuitenkin keskeisen tärkeää, että poliittiset toimet alkavat purra.

– Liian matala työllisyysaste vaarantaa julkisen talouden kestävyyden väestön ikääntymisen kasvattaessa julkisia hoiva-ja terveysmenoja, Ronkanen muistuttaa.

Maailmantalouden tilastot ovat edelleen vahvat, mutta vapaat tuotantoresurssit niukentuvat investointien rajallisuuden takia ja rahapolitiikka on kiristymässä. Niinpä Handelsbankenin ekonomistit uskovat globaalin kasvun hidastuvan kahtena seuraavan vuonna enemmän kuin yleisesti tällä hetkellä odotetaan.

Euroalueellakin viime vuonna kiihtynyt noususuhdanne on jo saavuttanut huippunsa. Handelsbanken arvioi, että inflaation kiihtyminen luo Euroopan keskuspankille edellytykset ensimmäiseen koronnostoon ensi vuoden huhti-kesäkuussa.

Pankki muistuttaa lisäksi, että kauppasodan uhka ja protektionismi ovat lisänneet epävarmuutta maailmantalouden tulevasta kasvusta. Pahin vaihtoehto olisi maailmanlaajuinen taantuma.