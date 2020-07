Hän voi olla rokotteen tekijä – maailma odottaa tietoa tältä naiselta

Professori Sarah Gilbertillä saattaa olla ratkaisu koronaan.

Britannian Oxfordin yliopiston Jenner-instituutin rokotetutkimuksen professori Sarah Gilbert, 58, saattaa olla pian koko maailman seuraama ja ihailema ihminen.

Hiljaisuudessa vuosikymmeniä puurtanut perustutkija on mahdollisesti toimivan koronarokotteen tekijä. Maanantaina on määrä julkistaa ennakkotuloksia Oxfordin kokeista, joita on tehty Gilbertin johdolla kehitetystä koronarokotteesta.

Supertehokkaan professorin ympärillä on nyt aiemman muutaman sijasta yli 200 työntekijää tekemässä mittasuhteiltaan ennennäkemätöntä logistista operaatiota.

Sarah Gilbert on siviilissä 22-vuotiaiden kolmosten äiti. Hänen lapsensa ovat eräitä vapaaehtoisia, jotka ovat saaneet heidän äitinsä johdolla luotsatun kokeellisen rokotteen. Sen sanotaan olevan kuukausia edellä muita yli sataa rokoteyrittäjää.

Eri instituutiot ympäri maailmaa pyrkivät kehittämään rokotetta niin nopeasti kuin mahdollista. Rokotteen täytyy osoittaa olevansa sekä turvallinen että antavansa immuunivastetta.

Oxford pääsi ”etumatkalle” oltuaan alkuvaiheessa MERS-viruksen rokotteen ihmiskokeissa ja yliopiston oman rokotetuotannon ansiosta. Operaation lukuisia töitä ja vaiheita on tehty kiireen vuoksi yhtaikaa, joka on uutta maailmassa. Oxfordin kolmannen vaiheen ihmiskokeita on nyt tehty Britanniassa, Etelä-Afrikassa ja Brasiliassa.

Sarah Gilbert on sanonut Oxfordin rokotteella olevan 80 prosentin mahdollisuudet osoittautua tehokkaaksi – ja tietävänsä asian syyskuussa. Hän on huomauttanut, että jo koronatartunnan mahdollinen saaminen ei-tappavaksi ja vähemmän vaaralliseksi olisi voitto.

Lääkeyhtiö AstraZenecalla on sopimus kahden miljardin rokoteannoksen mahdollisesta tuottamisesta, jos Oxfordin rokotteesta on siihen. Yhdysvalloissa suurinta huomiota on saanut Modernan rokote, vaikka se on Oxfordia jäljessä.

Kolmannen vaiheen ihmiskokeisiin ovat ehtineet Oxford/AstraZeneca, Kiinan Sinovac, Kiinan Sinopharm, Australian Murdoch-instituutti/Melbournen yliopisto ja 27. heinäkuuta alkaen Moderna/NIAID.

