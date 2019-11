USA:n panttivanki on virunut Iranissa 12 vuotta

Iran on nyt ilmoittanut YK:lle käsittelevänsä amerikkalaisen entisen FBI-agentti Robert Levinsonin asiaa ”kadonneen henkilön tapauksena”. Levinson katosi Iranin Kishin saarella vuonna 2007.

Robert Levinson on FBI:n mukaan Yhdysvaltain historian pitkäaikaisin panttivanki.

Eläkkeellä oleva agentti toimi yksityisetsivänä ja työskenteli Iranissa väitetysti useiden suuryritysten lukuun. Myöhemmin paljastui, että ryhmä itsenäisesti toimineita CIA:n virkailijoita oli värvännyt Levinsonin palvelukseensa.

Iranin ilmoitus on nostanut Levinsonin tapauksen taas tapetille Yhdysvalloissa. Presidentti Donald Trump kutsui tapausta maanantaina kidnappaukseksi.

Presidentti totesi Twitterissä, että Levinsonin palautus olisi positiivinen askel. Samalla presidentti kuitenkin ryöpytti myös Iranin tiettävästi kiihtyvää ydinohjelmaa.

Yhdysvallat ilmoitti marraskuun alussa tarjoavansa peräti 20 miljoonan dollarin palkkiota Levinsonin turvalliseen kotiinpaluuseen johtavista tiedoista. Summa tulisi FBI:n jo ennestään lupaaman viiden miljoonan dollarin päälle.

Vuosien mittaan miehestä on tullut julkisuuteen joitakin kuvia ja videoita. Joissain huonovointisen näköinen ja parrakas mies on puettu oranssiin vangin pukuun.

If Iran is able to turn over to the U.S. kidnapped former FBI Agent Robert A. Levinson, who has been missing in Iran for 12 years, it would be a very positive step. At the same time, upon information & belief, Iran is, & has been, enriching uranium. THAT WOULD BE A VERY BAD STEP!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 11, 2019