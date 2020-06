Hän on mystinen ISIS:n johtaja, josta tarjotaan 10 miljoonan palkkiota

Tällä viikolla julkisuuteen nousseiden huhujen ja spekulointien mukaan terroristijärjestö Isisin mystiseksi johtajaksi luonnehdittu Abu Ibrahim al-Quraishi tapettiin alkuviikosta Yhdysvaltain johtamassa lennokki-iskussa Pohjois-Syyriassa, kertoo uutissivusto Fox News.

Hänen edeltäjänsä, Isisin pitkäaikainen johtaja Abu Bakr al-Baghdadi tapettiin Yhdysvaltain erikoisjoukkojen tekemässä iskussa viime vuoden lokakuussa.

Abu Ibrahim al-Quraishi oleskeli Pohjois-Syyriassa Turkin tukemien kapinallisten hallitsemalla alueella käyttäen väärää nimeä ja identiteettiä. Hän esiintyi nimellä Ahmed El Darwish, kertoo Center for Global Policy -ajatushautomon ohjelmajohtaja Hassan Hassan.

Yhdysvaltain hallinnon edustajat eivät ole vahvistaneet tai kieltäneet uuden terroristijohtajan kuolemaan liittyviä huhuja.

Yhdysvaltain ulkoministeri Mike Pompeo ilmoitti tiistaina, että Abu Ibrahim al-Quraishin kiinniottoon johtavista tiedoista tarjottava palkkio tuplataan 10 miljoonan dollariin.

USA ja sen johtama liittouma pyrkii nitistämään Isisin lopullisesti Irakissa ja Syyriassa. Isisin toiminta on lisääntynyt alueella viime aikoina.

Abu Ibrahim al-Hashimi al-Quraishi oli upseeri Saddam Husseinin armeijassa. Yhdysvaltain johtaman liittouman hyökättyä Irakiin Quraishi liittyi al-Qaidaan ja nousi terroristijärjestön johtotehtäviin.

Isisin erottua al-Qaidasta hänestä tuli Isisin apulaisjohtaja. Hänen kerrottaan olleen Abu Bakr al-Baghdadin lähipiirin yksi merkittävimmistä jäsenistä.

Quraishi ja monet muut Isisin johtajat istuivat samaan aikaan Yhdysvaltain pahamaineisessa Camp Buccan vankilassa Irakissa. Quraishi ja al-Baghdadi tapasivat kyseisessä vankilassa.

