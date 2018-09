Hän on mies Airiston Helmen takana – Yle: Useita yhtiöitä Venäjällä

54-vuotiaalla liikemiehellä on Maltan passi ja hän ilmoittaa asuvansa Unkarissa.

Ylen mukaan poliisin jättioperaation kohteeksi joutuneen Airiston Helmen takana vaikuttaa 54-vuotias venäläinen liikemies. Yle kertaa tästä löytyvässä jutussa yhtiön alkuvaiheita ja venäläismiehestä saatuja tietoja.

Venäläismiehellä on ollut Maltan passi vuodesta 2015, mutta hän on ilmoittanut asuvansa Unkarissa. Malta myöntää käytännössä passeja hieman alle 900 000 euron korvausta vastaan. Ohjelman tarkoituksena on rohkaista varakkaita henkilöitä investoimaan Maltalle. Käytäntöä on kritisoitu siitä, että sen avulla pystyy periaatteessa ostamaan EU-kansalaisuuden.

Liikemies omistaa useita yhtiöitä Puolassa ja Venäjällä ja hänen kerrotaan järjestäneen yhtiökokouksia Italiassa. Ylen mukaan sinne johtavat myös Airiston Helmen omistusten jäljet.

Vain yhdellä miehen useista Moskovan alueen yhtiöstä on ollut merkittävää liiketoimintaa. Venäjän kaupparekisterin mukaan yhtiö teki vuonna 2016 voittoa 3,7 miljoonaa euroa. Liikemiehen Moskovan yhtiöt myyvät muun muassa vesijohtoja, lämpöpattereita ja boilereita ja toimivat kiinteistöbisneksessä. Hänellä on erilaista konsulttitoimintaa harjoittavia pienyhtiöitä myös Pietarissa.