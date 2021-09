Hän on kolmas Venäjän myrkkymies Britanniassa – kenraalille syytteet

Britannian Salisburyn myrkkyiskun kolmas epäilty Denis Sergejev on asetettu syytteeseen muun muassa murhayrityksestä ja kemiallisen aseen hallussapidosta.

Sergei Fedotovin peitehenkilöllisyydellä Britanniaan saapunut Sergejev on tiettävästi GRU:n kenraalimajuri ja hänen uskotaan toimineen Salisburyn iskuryhmän komentajna.

Sergejev on kytketty Salisburyn iskun lisäksi muun muassa bulgarialaisen liikemiehen Emilian Gebrevin myrkytykseen vuoden 2015 keväällä. Espanjan viranomaiset ovat puolestaan selvittäneet Sergejevin osallisuutta Katalonian levottomuuksiin loppuvuodesta 2019. Espanjalaisten mukaan Sergejev on toteuttanut ”kumouksellisia operaatioita noin tusinassa Euroopan ja Aasian valtiossa”.

Venäjän ulkoministeriön tiedottaja Maria Zaharova sanoi britannian käyttävän tapausta painostamiskeinona.

– Torjumme päättäväisesti Lontoon yritykset syyttää Moskovaa Salisburyn tapahtumista, hän totesi BBC:n mukaan.

Entinen venäläinen kaksoisagentti Sergei Skripal ja hänen tyttärensä Julia Skripal yritettiin surmata venäläisellä Novitshok-hermomyrkyllä Britannian Salisburyssä maaliskuussa 2018. Skripalit pelastuivat lopulta nopeasti aloitetun hoidon ansiosta. Ainoa iskun vaatima kuolonuhri oli myrkyn salakuljettamiseen käytetyn pullon roskakorista löytänyt Dawn Sturgess.

Kaksi aiemmin syytteeseen asetettua GRU-miestä on tunnistettu eversti Anatoli Tshepigaksi ja sotilaslääkäri Aleksander Mishkiniksi.

UK authorities have just announced Denis Sergeev, who travelled to the UK under the alias Sergey Fedotov, has been charged as the third suspect in the poisoning of Sergei Skripal. Bellingcat first revealed Sergeev's involvement in the poisoning two and a half year ago. pic.twitter.com/CefEFWCDrh

— Bellingcat (@bellingcat) September 21, 2021