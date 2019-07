Hän on Hollywoodin kaikkien aikojen tuottaja, josta vain harva tietää

Supersankarielokuvia tuottavan Marvelin filmit ovat saavuttaneet useita merkittäviä virstanpylväitä. Sunnuntaina Avengers: Endgame nousi maailman kaikkien aikojen eniten rahaa teattereista keränneeksi elokuvaksi ohi Avatarin.

Asiasta ilmoitti ilmiön takana itse oleva, Marvel Studiosia vuodesta 2007 johtanut Kevin Feige, 46. Hänen tuottamansa 35 elokuvaa ovat keränneet maailmanlaajuisesti tällä vuosituhannella käsittämättömät noin 26 miljardia dollaria. Monelle menestyneelle ohjaajalle miljardiinkin yltäminen on iso saavutus.

Marvel aloitti itsenäisenä elokuvatuottajana vasta Feigen tultua reilut kymmenen vuotta sitten. Valkokankaan megaelokuvat ja -hahmot kuten Avengers, Black Panther, Hämähäkkimies, Thor, Guardians of the Galaxy, Iron Man ja Captain America ovat Kevin Feigen tuotantoa.

Ennennäkemätön menestys perustuu myös elokuvien lisähyödyntämiseen. Feigen Marvel keksi tehdä supersankareista ”universumin”, jossa niillä on elokuvissa yhtymäkohtia ja osin yhteisiä juonia.

Vuonna 2008 Iron Manista alkanut Marvelin 23 elokuvan MCU-sarja on nyt päätöksessä. Universumin uuden vaiheen aloittaa ensi vuonna Scarlett Johanssonin Black Widow. Muita tulokkaita ovat esimerkiksi The Eternals ja Shang-Chi sekä Mahershala Ali Blade-elokuvissa.

Universumi eli Marvel Cinematic Universe MCU on elokuvahistorian tuottoisin idea. Yksikään MCU-elokuvista ei ole epäonnistunut, ja Feigen aiemmista elokuvistakin niin kävi ehkä vain Punisher-filmeille.

He’s like the Steve Jobs or Elon Musk of Superhero Movies. Who would have thought that people will love superhero movies? It was Feige who made us love the movies, and made us wanting for more. He made us shed geek tears for real. #MarvelStudios #AvengersEndgame https://t.co/5XJznO9N0h

— AL 🥵 (@alyasmaldito) April 17, 2019