Hän on CIA:n ensimmäinen naisjohtaja – valvoi terroristien kovia käsittelyjä

Yhdysvaltain keskustiedustelupalvelu CIA saa historiansa ensimmäisen naisjohtajan. Viraston varajohtajana toiminut Gina Haspel korvaa ulkoministeriksi siirtyvän Mike Pompeon.

Vaihdokset ovat seurausta presidentti Donald Trumpin päätökselle erottaa Rex Tillerson ulkoministerin virasta.

Haspel on tehnyt pitkän uran tiedustelutehtävissä. Hän osallistui CIA:n ohjelmaan, jossa vangiksi jääneitä jihadisteja lähetettiin eri puolille maailmaa salaisiin pidätyskeskuksiin. Kuulusteluita on kuvailtu ”brutaaleiksi”.

Haspel oli 2000-luvun alussa vastuussa viraston vankilasta Thaimaassa, jossa terroristiksi epäiltyjä kuulusteltiin kyseenalaisin menetelmin.

New York Timesin mukaan Haspel valvoi suoraan ainakin kahden epäillyn kuulustelua.

Toinen henkilö joutui vesikäsittelyn kohteeksi 83 kertaa yhden kuukauden aikana. Hänen päätään myös lyötiin useita kertoja seinää vasten. Lopulta kuulustelijat totesivat, ettei hänellä ollut hyödyllisiä tiedustelutietoja.

Myöhemmin hän osallistui videomateriaalin tuhoamiseen, jotta kuulusteluista ei jäisi Yhdysvalloille kiusallista todistusaineistoa.

Niin sanotut ”tehostetut kuulustelumenetelmät” otettiin käyttöön WTC-iskujen jälkeen presidentti George W. Bushin kaudella. Presidentti Barack Obama kielsi menetelmien käytön.

Trump on useaan otteseen kehunut vesikäsittelyjen tehokkuutta. Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen mukaan CIA:n käyttämät menetelmät olivat kidutusta.

Mike Pompeo, Director of the CIA, will become our new Secretary of State. He will do a fantastic job! Thank you to Rex Tillerson for his service! Gina Haspel will become the new Director of the CIA, and the first woman so chosen. Congratulations to all!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 13, 2018