Hän oli omikron-muunnoksen ”potilas yksi”

Koronaviruksen omikron-muunnos eli B.1.1.529-variantti havaittiin ensimmäisen kerran Hongkongissa Etelä-Afrikasta palanneella matkustajalla, kertoo ruotsalainen päivälehti Expressen.

Sittemmin omikron-muunnoksen ”potilas yhdeksi” nimetty mies matkasi Hongkongista Etelä-Afrikkaan 23. lokakuuta. Hän viipyi maassa 20 päivää, ja palasi takaisin Hongkongiin 11. marraskuuta. Mies ei matkustaessaan ollut tietoinen siitä, että oli altistunut koronalle.

Hongkongiin saavuttuaan 36-vuotias asetettiin erityishallintoalueen tiukkojen koronasäädösten velvoittamaan karanteeniin Chek Lap Kokissa sijaitsevaan lentokenttähotelliin. Vain kaksi päivää myöhemmin miehellä todettiin positiivinen koronavirustartunta.

14. marraskuuta mies kiidätettiin sairaalaan kehossa havaitun tavanomaista korkeamman virusmäärän vuoksi. Koronavirustaudin aiheuttajaksi todettiin uusi variantti, omikron-muunnos.

Koska kyseessä oli ensimmäinen tilastoitu tautitapaus, mies kirjattiin omikron-muunnoksen ”potilas yhdeksi”.

Myöhemmin samana päivänä myös 62-vuotiaalla kanadalaisnaisella todettiin muunnoksen aiheuttama koronavirustauti. Naisen huone sijaitsi 36-vuotiaan miehen huonetta vastapäätä. Asiantuntijat epäilevät, että virus olisi voinut levitä hotellissa ilmateitse.

Omikron-muunnoksen on arvioitu olevan erittäin tartuttava. Ennen muunnoksen ilmenemistä Etelä-Afrikassa kirjattiin verrattain vähän tautitapauksia, vain noin 200 päivässä. Viimeisen viikon aikana tapausten määrä on lisääntynyt dramaattisesti. Torstaina tartunnan sai maassa yhteensä 2 465 henkilöä ja lauantaina 3 220 henkilöä.

Positiivisten tartuntojen osuus oli lauantaina peräti 9,2 prosenttia kaikista testatuista.

