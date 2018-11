Hän oli ”maailman vaarallisin terroristi”, josta kukaan ei tiennyt

Nuori kyberrikollinen nousi ISIS-järjestön kolmosmieheksi.

Pakistanilaissyntyinen britti Junaid Hussain innostui 11-vuotiaana hakkeroinnista. Seuraavan kymmenen vuoden aikana hän kulki hämmästyttävällä vauhdilla tietokonepelien maailmasta ensin hakkeriksi ja sitten terrorivärvääjäksi ja pahamaineisen ISIS-jihadistijärjestön kolmosmieheksi.

Muun muassa Yhdysvaltain kansallisesta turvallisuudesta vastaavana apulaisoikeusministerinä toiminut John P. Carlin kertoo Junaid Hussainista ja hänen kybersodastaan tässä Politicon jutussa. Hän luonnehtii Hussainia ”maailman vaarallismmaksi terroristiksi”. Juttu perustuu Carlinin ja Garrett M. Graffin tuoreeseen kyberuhkia käsittelevään kirjaan Dawn of the Code War: America’s Battle Against Russia, China, and the Rising Global Cyber Threat.

Carlin toteaa Hussainin olleen jo vuonna 2015 merkitty mies. Yhdysvallat metsästi 21-vuotiasta hakkeria, joka oli tuolloin noussut ISIS-järjestön kolmosmieheksi.

– Hän eli pakosalla ISIS:n hallitsemassa itäisessä Syyriassa. Hussain yritti pitää poikapuolensa lähellään varmistaakseen, ettei Yhdysvallat kohdistaisi ilmaiskuja häneen, John Carlin kertoo.

Hänen mukaansa Hussainia pidettiin huippuvaarallisena uhkana. Hussainin Yhdysvaltoja vastaan inspiroimia terrorijuonia paljastui tuolloin lähes viikottain. Uhkia oli niin paljon, etteivät FBI:n resurssit riittäneet. Tavalliset ihmiset eivät John Carlinin mukaan saaneet kuitenkaan tietää totuutta vaarallisesta jihadistista. Päätös oli harkittu.

– Hälytyskellot soivat hallituksessa päivittäin, mutta yritimme vähätellä uhkaa julkisuudessa. Emme halunneet kohottaa Hussainia Osama Bin Ladenin kaltaiseksi vinoutuneen islamilaisen jihadin keulakuvaksi, John Carlin sanoo.

– Emme edes oikeastaan puhuneet hänestä julkisesti ennen kuin hän kuoli, hän jatkaa.

Entinen apulaisoikeusministeri kuvaa Junaid Hussainia sellaiseksi verkkouhkaksi, jonka tiedettiin ilmaantuvan jonain päivänä.

– Teknologian hallitseva terroristi, joka pystyi käyttämään modernin digitaalisen elämän työkaluja laajentaakseen terroristiryhmän vaikutusta paljon sen fyysistä sijaintia laajemmalle.

Junaid Hussain pidätettiin Britannian entiseen pääministeriin Tony Blairiin kohdistuneesta tietomurrosta vuonna 2012. Hän matkasi Syyriaan ja liittyi ISIS:n riveihin vapauduttuaan puolen vuoden vankeudesta. Mies nousi pian ISIS:n niin kutsutun kyberkalifaatin ykköspropagandistiksi. Hän otti nimekseen Abu Hussain al-Britani. John Carlinin mukaan Hussain toimi kumppaneineen verkossa ennennäkemättömän tehokkaasti.

Junaid Hussain onnistui alaisineen muun muassa julkaisemaan ”tappolistan” sadasta Yhdysvaltojen ilmavoimien työntekijästä. Hänen johtamansa ISIS-hakkerit murtautuivat myös esimerkiksi Newsweek -lehden ja muiden tunnettujen toimijoiden Twitter-tileille ja julkaisivat niillä Yhdysvaltojen presidentti Barack Obaman puolisoon Michelle Obamaan kohdistuneita uhkauksia.

Verkkoterroristi inspiroi lisäksi useita yksittäisi iskuja. Hän oli muun muassa keväällä 2015 Teksasissa tapahtuneen terrori-iskun yrityksen takana. Junaid Hussainin yllyttämät jihadistit saapuivat tuolloin aseineen näyttelyyn, jossa oli esillä muun muassa pilakuvia profeetta Muhammedista. He menehtyivät laukaustenvaihdossa poliisin kanssa.

Junaid Hussain piti yhteyttä myös 21-vuotiaaseen Ohioissa asuneeseen Munir Abdulkaderiin. Hussain yritti saada hänet kaappaamaan ja mestaamaan amerikkalaisen sotilaan. Hussain välitti Abdulkaderille jopa kohteeksi valitun sotilaan osoitteen. Hän yllytti nuorta jihadistia hyökkäämään myös poliisiasemalle. Abdulkader kävi tarkkailemassa poliisiasemaa, mutta jäi FBI:n haaviin yritettyään ostaa rynnäkkökiväärin.

Tapauksia oli paljon muitakin. John Carlin kuvaa sosiaalisen median välityksellä yllytettyjä ja suunniteltuja iskuja suoranaiseksi aalloksi, johon FBI:n oli vaikea vastata. Hänen mukaansa terroriteot epäonnistuivat tai saatiin estettyä usein pelkällä hyvällä onnella.

– Väittelimme päivittäisissä käskynjaoissamme siitä, kuinka julkisesti hänen (Hussainin) roolistaan tulisi kertoa. Resursseja tuli keskittää häneen, mutta emme halunneet tehdä hänestä kilometrien korkuista sankaria, John Carlin sanoo.

Hussainista oli hänen mukaansa tullut operatiivinen toimija pelkän värvärin sijaan.

Hussainin kovin isku tapahtui kesällä 2015. Hän värväsi kosovolaisen hakkerin murtautumaan luottokorttitietoihin Yhdysvalloissa. Noin 100 000 henkilön arkistosta kaivettiin kaikki armeijan tai valtion sähköpostiosoitteita käyttäneet. Kyberoperaatiolla saatiin selville liki 1 500 amerikkalaisen sotilashenkilön ja virkamiehen henkilötiedot ja osoitteet. Ne julkaistiin verkossa yllättäen ja hyytävien uhkausten kera. Jihadisteja yllytettiin iskemään amerikkalaisia vastaan.

Hakkeri saatiin kiinni jo elokuussa. Junaid Hussain kohtasi loppunsa vain pari viikkoa myöhemmin. Operaatiosta ei ole kerrottu tarkkoja ykstyiskohtia. John Carlinin mukaan Hussainin havaittiin lähtevän yksin Internet-kahvilasta ISIS:n ”pääkaupungissa” Syyrian Rakkassa. Lennokki seurasi jihadistin autoa ja tuhosi sen ohjuksella huoltoasemalla. Junaid Hussain sai surmansa heti.