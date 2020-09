Hän koki Valko-Venäjän kidutusauton – ”Kipu oli sietämätöntä”

20-vuotias valkovenäläinen opiskelija Aljaksei Kuratšou kertoo Radio Free Europen videolla (alla) sairaalavuoteestaan kokemuksistaan Valko-Venäjän poliisin ”kidutusautossa”.

Kuratšou otettiin kiinni mielenosoituksessa viime viikon lauantaina. Hän toipuu nyt vammoistaan Puolassa.

Opiskelija kertoo videolla poliisien raahanneen hänet pidätysautoon. Sisällä odotti kymmenkunta mellakkapoliisia täysissä varusteissa. Poliisit solvasivat Kuratšouta leikkasivat häneltä veitsellä tukon hiuksia ja pakottivat hänet lattialle.

– He komensivat minut makaamaan vatsalleen ja alkoivat moukaroida jalkojani ja pakaroitani ja käskivät minua syömään hiukseni. He hakkasivat samaa kohtaa uudestaan ja uudestaan. Kipu oli sietämätöntä, hän kertoo.

Kuratšoun mukaan tätä kesti noin 40 minuuttia. Sitten hänet heitettiin ulos autosta. Piina ei kuitenkaan ollut ohi.

– Kaksi mellakkapoliisia nosti minut ylös. Toinen heistä iski minua korvaan ja sanoi, että päätyisin teloitusryhmän eteen.

Seuraavaksi opiskelija työnnettiin toisen pidätysauton perälle. Autossa oli parhaillaan käynnissä toisen nuoren mielenosoittajan samanlainen pahoinpitely. Lopulta uhri heitettiin ulos ja poliisin huomio kääntyi Kuratšouhun.

– Poliisi potkaisi minua päähän ja käski minut maahan. Tajusin, että se oli kidutusauto. He eivät halunneet tietää mitään minusta tai siitä, keneltä sain ohjeita. He vain hakkasivat minua.

Aljaksei Kuratšou esitti menettäneensä tajuntansa, jotta piekseminen loppuisi. Silloin hänelle soitettiin vihdoin ambulanssi.

Valko-Venäjän viranomaisia on jo pitkään syytetty kovista otteista ja presidentti Aljaksandr Lukašenkan hallintoa vastustavien mielenosoittajien systemaattisesta kidutuksesta. Monia pahoinpitelyitä on tallentunut videolle.

20-year-old Alyaksey Kurachou is being treated in Poland for fractures and head injuries he says are the result of being beaten by Belarusian police in what he calls a "torture truck." pic.twitter.com/Z637Ailgpi

— Radio Free Europe/Radio Liberty (@RFERL) September 18, 2020