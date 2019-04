Hän hävisi 63 äänellä Hussein al-Taeelle – IS: ”Aiheuttaa pientä pettymystä”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

SDP:n Joona Räsänen hävisi äänimäärässä täpärästi Hussein al-Taeelle.

– Mikä tässä jättää pahimman maun suuhun on se, että kun näistä asioista on kysytty etukäteen, niin on annettu vähän väärää tietoa ja nyt sitten tietyllä tapaa pakon edessä myönnetään lopulta kaikki. Se aiheuttaa pientä pettymystä, varasijalle eduskuntavaaleissa jäänyt SDP:n Joona Räsänen sanoo Ilta-Sanomille.

Sosiaalisessa mediassa on kiinnitetty huomiota Räsäsen ja SDP:n tuoreen kansanedustaja Hussein al-Taeen pieneen äänieroon al-Taeen rankoista sosiaalisen median kirjoituksista nousseen kohun jälkeen. Epämääräisesti ja vaihtelevasti aiempia muun muassa eri vähemmistöjä halventaneita kirjoituksiaan kommentoinut al-Taee myönsi lopulta maanantaina blogissaan verkossa levinneet kuvakaappaukset päivityksistään aidoiksi. Al-Taee on myös myöntänyt valehdelleensa kiistäessään aiemmin kirjoitusten aitoutta.

Joona Räsänen oli Hussein al-Taeen tapaan eduskuntavaaleissa ehdolla Uudellamaalla ja jäi vain 63 ääntä al-Taeen taakse. Räsänen kiistää kuitenkin olevansa katkera. Hän ei myöskään usko juuri kilpailleensa samoista äänestäjistä al-Taeen kanssa.

– Ennemmin täytyisi kysyä, ovatko jotkut äänestäjät katkeria. Ennemmin sitä pohtii, että siellä voi olla sellaisia äänestäjiä, jotka olisivat voineet tehdä toisenlaisen ratkaisun, jos tämä kohu olisi tullut ennen vaaleja.