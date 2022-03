”Hän haluaa valloittaa koko Ukrainan”

Ranskan presidentti Emmanuel Macron kävi tänään pitkän puhelinkeskustelun Venäjän presidentti Vladimir Putinin kanssa.

Ranskan presidentinkansliasta kerrotaan Le Mondelle Macronin arvioivan, että ”pahin on vasta edessä” Ukrainassa. Vladimir Putinin kuvataan ilmaisseen Macronille, että hän aikoo jatkaa hyvin päättäväisesti hyökkäystä.

Venäjän presidentti haluaa ranskalaisten mukaan ”valloittaa koko Ukrainan”. Putinin kerrotaan vakuutelleen Macronille, että Venäjän operatio etenee Moskovan suunnitelmien mukaan ja varoittaneen, että tilanne Ukrainassa menee huonompaan suuntaan, jos ukrainalaiset eivät hyväksy Venäjän ehtoja.

Lähteen mukaan Macron varoitti Putinia sodan ja pakotteiden seurauksista ja syytti Venäjän presidentin ”valehtelevan itselleen”.

Ranskan kerrotaan suhtautuvan hyvin pessimistisesti siihen, että Ukrainan sotaan saadaan neuvotteluratkaisu.

…"demilitarisation", "de-Nazification" and Putin expressed his determination to continue the Russian military operation in Ukraine to the end. Putin reportedly denied there were civilian victims or targets. Macron is said to have told him he was lying to himself. 2/n

— Kim Willsher (@kimwillsher1) March 3, 2022