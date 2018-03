Hän hakkeroi USA:n demokraatit vaalien alla: Guccifer 2.0 on Venäjän GRU:n upseeri

Amerikkalaismedian mukaan demokraattien sähköposteja muun muassa WikiLeaksille vuotanut hakkeri on tunnistettu Venäjän GRU:n upseeriksi.

Yhdysvaltojen vuoden 2016 presidentinvaaleja sävyttäneen sähköpostivuodon takana väitetysti yksin ollut hakkeri on tunnistettu, Daily Beast uutisoi.

Lähes myyttisiin mittoihin noussut ja useiden salaliittoteorioiden kohteeksi otettu Guccifer 2.0 -nimellä tunnettu hakkeri on verkkolehden mukaan todellisuudessa Venäjän sotilastiedustelun GRU:n upseeri.

Tieto on peräisin hakkeria jäljittäneestä amerikkalaistutkinnasta. Daily Beastin mukaan Yhdysvaltojen Venäjä-tutkintaa johtava Robert Mueller on ottanut vastuun hakkeriin liittyvästä selvitystyöstä. Gucciferin jäljittäneet FBI-agentit on jutun mukaan otettu osaksi Muellerin tutkintatiimiä. Robert Muellerin toimisto ei kommentoi asiaa.

Virhe paljasti

Guccifer 2.0 -hahmo luotiin vuoden 2016 kesäkuun 15. päivänä vain tunteja sen jälkeen, kun tietoturvayhtiö Crowdstriken selvitys liitti Venäjän demokraattipuolueen hakkerointiin. Guccifer julkaisi ja vuoti tietomurrossa hankittuja asiakirjoja WikiLeaksille ja eri tahoille seuraavan seitsemän kuukauden aikana. Toiminta loppui Donald Trumpin noustua Yhdysvaltojen presidentiksi.

Amerikkalaisviranomaiset arvioivat tammikuussa, että Venäjän tiedustelu oli suurella todennäköisyydellä vaalien alla tapahtuneen demokraattipuolueen sähköpostivuodon takana.

Guccifer-persoona esiintyi kuitenkin sosiaalisessa mediassa itsenäisenä romanialaisena hakkerina, joka toimi omin päin. Hakkeria yritettiin jäljittää useita kertoja. Tietoturvayhtiöiden tutkinnat päättyivät kuitenkin aina tuloksettomina. Guccifer käytti henkilöllisyytensä ja sijaintinsa suojaamiseen Elite VPN -palvelua.

Hakkerille sattui kuitenkin virhe. Guccifer kirjautui kerran erääseen amerikkalaiseen sosiaalisen median palveluun ilman että oli ensin aktivoinut VPN-verkkoaan. Hakkerin todellinen IP osoite tallentui tuolloin some-palvelun tietoihin. Guccifer käytti sekä Twitteriä että WordPressiä ja kyse on todennäköisesti jommasta kummasta. Kumpikaan yhtiö ei suostunut kommentoimaan tapausta.

Amerikkalaisviranomaiset pääsivät IP-osoitteen paljastaneen virheen takia hakkerin jälijlle. Lopulta Guccifer 2.0 onnistuttiin paikantamaan erääksi vielä toistaiseksi nimeltä mainitsemattomaksi Venäjän GRU:n upseeriksi, joka työskentelee tiedustelupalvelun päämajassa Moskovan Grizodubovoi-kadulla.

Asiasta perillä olevan lähteen mukaan Guccifer 2.0:n pyörittäminen siirrettiin jossain vaiheessa hakkeripersoonan ensimmäistä käyttäjää kokeneemman tiedustelu-upseerin vastuulle. Tämä näkyy muun muassa hakkerin julkisten viestien aiempaa huomattavasti kehittyneempänä englanninkielenä.