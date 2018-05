Hän ei enää jaksa, nyt on aika luovuttaa – yrittäjän tarina

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kansanedustaja kertoo tekijästä, jota virkamiehet lyövät henkisesti lokaan hänen statustaan miettimällä.

Kokoomuksen kansanedustaja Harri Jaskari kertoo Verkkouutisten blogikirjoituksessaan tuttavastaan, joka tuli puhumaan kahvitilaisuudessa.

– Hän tuli sanomaan minulle surusilmin, että hän ei enää jaksa, nyt on aika luovuttaa.

Tuttava oli vuosi sitten lopettanut yritystoimintansa kannattamattomana. Velkoja jäi kattamatta. Surutyössä viimeinen tilinpäätös jäi tekemättä. Verottaja teki hyvin korkean arvion maksamattomista arvonlisäveroveloista.

– Nyt elämä etenee kituuttaen. Yrittämistä ei pysty aloittamaan uudelleen, koska maksamattomien arvonlisäverojen takia ei pääse arvonlisäverovelvolliseksi. Työpaikkaa ei ole löytynyt, koska hän aloitti yrittäjänä jo parikymmentä vuotta sitten ja koulut jäivät kesken. Rahaa ei kerta kaikkiaan ole kaikkien velkojen maksuun, Jaskari kuvailee tuttavan tilannetta.

Hän on onneksi löytänyt freelance-urakkakeikkoja ammattitaitonsa ansiosta. Viimeisestä urakasta maksettiin 278 euroa. Kela on kuitenkin ilmoittanut, että urakat eivät täytä aktiivimallin kriteereitä.

– Tuttavani ei pysty määrittelemään, onko hän tehnyt 18 tuntia työntekijänä. Koska hänellä ei ole myöskään yritystä, 278 euron tulo ei kelpaa yrittäjätuloksi.

Harri Jaskarin mukaan tässä suomalaisessa todellisuudessa ”sosiaaliturva ei tunnista ihmistä, joka on vuoroin ja päällekkäin yrittäjänä, freelancerina, työntekijänä, opiskelijana ja työttömänä. Samanaikaisesti me todistamme itsellemme, että juuri tällaista on jo nykyinen ja ennen kaikkea tuleva työelämä”.

– Byrokratialla on suuri negatiivinen korrelaatio luovuuden kanssa. Tuttavanikin on suunnannut energiansa vähitellen oman elämän hallinnasta yhteiskunnan tukien maksimointiin – byrokratian voittamiseen.

Tuttava tokaisi keskustelun päätteeksi suunnittelevansa hämäys-avioeroa. Syynä on se, että yksinäinen saa suuremmat tuet kuin jos on puoliso on töissä, jopa pienellä palkalla.

– Byrokratian ja tiukkojen sääntöjen taustalla on ajatus siitä, että porukat huijaa. Sen varjolla olemme yhteiskunnassa kuitenkin tehneet rajoja, jotka vievät ajatukset tekemisestä keinottelemiseen. Saat tehdä 300 euron edestä töitä kuukaudessa ilman työttömyysturvan menetystä, 18 tuntia palkkatyötä tai 241 euroa yrittäjätyötä kolmessa kuukaudessa riittää aktiiviehtoon. Opiskelujen yhteydessä ei puolestaan saa tienata liikaa tai menettää opintotukensa, Harri Jaskari kirjoittaa.

Kansanedustaja sanoo halunneensa jo pitkään täydellistä muutosta sosiaaliturvan rakenteeseen.

– Entäs jos riskin ottaminen olisi nykyistä parempi vaihtoehto kaikille, kysyy kirjassaan myös Elina Lepomäki. Myös tuttavani voisi luoda tulevaisuutensa freelancerina, mikäli häntä ei lyötäisi henkisesti lokaan miettimällä virkamiesporukalla sitä, onko hän yrittäjä vai työntekijä. Hänhän on tekijä.

Jaskari toteaa pitävänsä ”jotenkin järjettömänä, että emme pystyisi laittamaan kaikkia työtuloja yhteen, ihan sama onko tulot tulleet yrittäjänä, työntekijänä, freelancerina tai jossain muussa muodossa”.

– Sen jälkeen voisimme jälkikäteen analysoida, kuinka paljon työtulot alentavat sosiaaliturvaa – pitäen tarkasti mielessä, että työ on aina oltava kannattavaa.