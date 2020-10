Hampaista jäljellä vain nysät – trendijuomat ovat riski

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Makuvedet ja terveysjuomat sisältävät usein hampaille haitallista sitruunahappoa.

Erikoishammaslääkäri on työssään nähnyt trendijuomien riskit suomalaisten suunterveydelle.

– Kaikki terveysvaikutuksilla markkinoitavat makuvedet eivät suinkaan ole terveellisiä – ainakaan hampaille, sanoo erikoishammaslääkäri, Oral Hammaslääkärien lääketieteellinen päällikkö Erika Laukkanen.

Monet makuvedet sisältävät sitruunahappoa, jonka yhteisvaikutus hiilihapon kanssa on erittäin haitallista hammaskiilteelle. Kiilteen kulumista happojen vaikutuksesta kutsutaan eroosioksi.

Eroosiosta voi seurata vihlontaa, purennan muutoksia ja reikiintymistä. Kun kiille kuluu puhki, hampaat alkavat myös kulua tavallista nopeammin.

– Pelkkä hiilihappo itsessään ei ole hampaille vaarallista. Mutta jos juoma sisältää sen lisäksi sitruunahappoa, sokeria tai makeutusaineita, se tuhoaa kiillettä. Monet sokerittomat juomat ovat itse asiassa happamampia kuin sokerilliset, Laukkanen kertoo.

Makuvesien, urheilujuomien ja muiden viime vuosina suosituiksi nousseiden tuotteiden mainonta antaa niistä kuvan terveellisinä vaihtoehtoina. Laukkasen mukaan tämä on harhaanjohtavaa.

– Trendijuomien markkinointi keskittyy vitamiineihin tai ihon heleytymiseen. Siksi moni luulee, että näitä juomia voi huoletta lipitellä vaikka koko päivän. Kuluttajan on todella vaikea päästä jyvälle juomien vaikutuksesta suunterveyteen: pitäisi tiirata etiketti tarkkaan ja tutkia, sisältääkö tuote esimerkiksi sitruuna- tai omenahappoa.

Merkitystä on myös sillä, missä tilanteissa juomia juo. Laukkanen antaa erityisvaroituksen kuntoilijoille ja laihdutuskuurilaisille.

– Urheillessa tai dieetillä ollessa suu on kuivempi ja siellä on tavallista vähemmän sylkeä. Silloin hampaat altistuvat happojuomille entistäkin herkemmin ja kiille on vaarassa.

Laukkasen nyrkkisääntö kaikille janoisille on yksinkertainen.

– Pahin yhdistelmä ovat sokeri ja sitruunahappo. Sellaiset juomat voi suosiolla jättää kaupan hyllylle, hän sanoo.

Kohtalona nysähampaat

Pahimmassa tapauksessa kiilteen katoaminen altistaa hampaat niin voimakkaalle kulumiselle, että tilanteen voi korjata ainoastaan rakentamalla uudet hammaskruunut.

Laukkanen kertoo työssään kohdanneensa jopa nuoria ihmisiä, joilla ei ole hampaista jäljellä kuin pelkät nysät.

– Pieniä vaurioita voimme korjata paikka-aineella, mutta nysähampaisiin on pakko rakentaa kruunut. Se on iso prosessi.

Makuvesien, urheilujuomien ja muiden makeiden ja happojuomien välttäminen on vain yksi osa hammaskiilteen ylläpidossa. Jokainen voi parantaa omaa tilannettaan käyttämällä fluorihammastahnaa ja huolehtimalla riittävästä kalsiumin saannista.

– Kiille ei kasva takaisin. Kun se on mennyttä, se on mennyttä. Siinä vaiheessa, kun itse havaitsee, että etuhampaiden kiilto alkaa häviämään, ollaan jo liian pitkällä, Laukkanen kertoo.

Janojuomien hyvät, pahat ja rumat

Laukkanen listaa erityyppiset juomat sen mukaan, millaisia riskejä ne aiheuttavat hampaan pintaa suojaavalle kiilteelle.

Säännölliseen käyttöön – Ei vahingoita kiillettä

hanavesi

maustamaton kivennäisvesi (pelkästään vettä, hiilihappoa ja mineraaleja)

itse kotona hiilihapotettu kuplavesi

maito

Voi nauttia kohtuudella

kahvi (ilman sokeria)

tee (ilman sokeria)

olut

Kiillesyöpöt

makuvedet (jos sisältävät muutakin kuin hiilihappoa ja aromeja)

limsat, myös light-versiot

urheilujuomat

energiajuomat

mehut ja jääteet

siideri

viini