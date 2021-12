”Hämmentävä, yllättävä” – Näin Saab kommentoi Suomen hävittäjäpäätöstä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Saabin Suomen maajohtaja haluaa tutustua tarkemmin F-35:n valintapäätökseen.

Saab uskoo Gripen- ja GlobalEye-tarjouksen olleen Suomelle paras ratkaisu.

Suomen Hallituksen päätös valita Hornetien seuraajaksi yhdysvaltalaisen Lockheed Martinin F-35-hävittäjät oli hämmentävä ja yllättävä, sanoo Saabin Suomen maajohtaja Anders Gardberg.

HX-hankkeessa oli F-35:n lisäksi tarjolla neljä monitoimihävittäjää: yhdysvaltalainen Boeing F/A Super Hornet, ranskalainen Dassault Rafale, ruotsalainen Saab Gripen ja yhteiseurooppalainen Eurofighter Typhoon.

Gardbergin mukaan hallituksen perjantaisen tiedotustilaisuuden perusteella voi kysyä, onko kaikkia ehdokkaita arvioitu samoilla perusteilla.

– Tämänpäiväinen tiedotustilaisuus herätti vielä monta kysymystä nimenomaan tästä prosessista (HX-hankkeen tarjouskilpailu). Eli ovatko he noudattaneet sitä sellaisenaan, kun sen ovat kertoneet, hän sanoo Verkkouutisille.

Gardbergin mielestä tiedotustilaisuudessa tuli esille muutamia hämmentäviä seikkoja.

Hän nostaa pöydälle paljon julkisuudessa pyörineet F-35:n elinkaarikustannukset. Yhdysvalloissa asiaa on pitänyt esillä maan tarkastusvirasto GAO.

Gardberg viittaa Valtiontalouden tarkastusviraston (VTV) tiedotteeseen, jossa vedotaan hallitukseen, jotta perjantaina valittujen hävittäjien kustannuksia julkistettaisiin nykyistä avoimemmin. Tiedote lähetettiin F-35:n valinnan jälkeen.

– VTV nosti esille, että niissä (kustannuksissa) on vielä selvittämättömiä tekijöitä, Gardberg sanoo.

Hänen mukaansa ulkomailta on tullut ristiriitaista tietoa.

VTV huomauttaa, että uusien hävittäjien käyttö- ja ylläpitokustannusten katoksi on asetettu 10 prosenttia sotilaallisen maanpuolustuksen menoista, eli runsaat 250 miljoonaa euroa vuodessa.

VTV:n mukaan tästä näkökulmasta tarkastellen olisi hyvä, jos Puolustusvoimien kalleimman järjestelmän käyttö- ja ylläpitokustannuksia avattaisiin nykyistä enemmän julkaisemalla esimerkiksi vuotuiset yhteenlasketut käyttö- ja ylläpitokustannukset monien verrokkimaiden tapaan.

– Me haluamme nähdä selkeämmin, miten tässä on päädytty täysin muihin ratkaisuihin, kun on määrätty, että elinkaarikustannukset ovat karsiva tekijä, Gardberg toteaa.

– Meidän arviomme alusta alkaen oli se, että F-35 olisi jo tämän perusteella kokonaan ulkona kisasta ja olisimme kilpailleet toista amerikkalaista hävittäjää vastaan.

Asepaketti

Gardbergin mukaan Vielä enemmän hämmennystä aiheutti F-35:n asepaketti.

– Ainakin meille kaikissa kriteereissä kerrottiin, että tarjouksessa oleva asepaketti on se, jolla lähdetään viimeiseen suorituskykyvertailuun, hän sanoo.

– Meillä oli iso paketti, jossa oli sekä pitkän että lyhyen kantaman ilmataisteluohjuksia ja ilmasta maahan -ohjuksia.

Hän muistuttaa määritelmästä, jonka mukaan parhaiten kahden viikon sotapelissä pärjännyt ehdokas voittaa.

– Tänään tiedotustilaisuudessa selitettiin, että nyt hankitaan pelkästään AMRAAM- ja Sidewinder -ilmataisteluohjuksia. Ja aseita hankitaan myöhemmin sitten lisää.

Gardberg ei niele perusteluja siitä, että muita ohjuksia voidaan hankkia myöhemmin erikseen.

– Senhän piti olla niin, että kerralla hankitaan se koko paketti. Näin meille on painotettu koko hankkeen ajan.

– Herää kysymys, onko kaikkia ehdokkaita arvioitu samoilla perusteilla.

Puolustusministeri Antti Kaikkonen (kesk.) kertoi tiedotustilaisuudessa, että HX-hankkeen tarjouskilpailussa oli tietyt kriteerit liittyen teolliseen yhteistyöhön, huoltovarmuuteen ja kustannuksiin.

– Tiukat kriteerit, jotka piti läpäistä. Nämä kriteerit läpäisi F-35, Super Hornet ja Gripen ja suorituskykyvertailussa näitten kesken – en voi tarkemmin avata, mutta valinta oli selkeä F-35:n eduksi, Kaikkonen sanoi.

Myös Boeing pettyi Suomen hävittäjäpäätökseen.

– Olemme silti luottavaisia F/A-18 Block III Super Hornetin sekä EA-18G Growlerin tarjoamista seuraavan sukupolven kyvykkyyksistä ja ainutlaatuisesta arvolupauksesta. EA-18G Growler on maailman kehittynein elektronisen sodankäynnin hävittäjä, joka tulee vastaamaan uhkiin pitkälle tulevaisuuteen. Molempia hävittäjiä kohtaan osoitetaan merkittävää kansainvälistä kiinnostusta, tiedotteessa todetaan.

HX-hankepäätös julkaistiin tänään. Otimme päätöksen vastaan kunnioituksella, mutta jokseenkin yllättyneinä ja pettyneinä. Olemme ylpeitä Gripen- ja GlobalEye-tarjouksestamme ja uskomme sen olleen Suomelle paras ratkaisu. pic.twitter.com/63NiPPdasy — Saab Finland (@SaabFI) December 10, 2021