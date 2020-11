Hämmentävä tiedotustilaisuus teollisuusalueella: ”Donald Trump ei luovuta”

Yhdysvaltain istuvan presidentin Donald Trumpin henkilökohtainen lakimies Rudy Giuliani piti lauantai-iltana Suomen aikaa tiedotustilaisuuden philadelphialaisella teollisuusalueella, jossa hän syytti demokraatteja vaalivilpistä ja vannoi, ettei Trump tulisi myöntämään vielä häviötään. Asiasta uutisoi CBS.

Lehdistötilaisuus järjestettiin muutaman tunnin varoitusajalla Four Seasons Total Landscaping -yrityksen autotallin edessä. USA Todayn mukaan Trump aikoi pitää tiedotustilaisuuden alun perin Four Seasons -hotellissa, mutta sijainti vaihtui tuntemattomasta syystä philadelphialaisella teollisuusalueella sijaitsevan samannimisen maisemointiyrityksen takapihalle.

Giuliani väitti tiedotustilaisuudessa, että vaaleissa oli esiintynyt vilppiä. Giulianin mukaan Joe Biden olisi voittanut Pennsylvanian osavaltiossa Trumpin alkuperäisestä johtoasemasta vaalivilpin ansiosta, mutta ei pystynyt osoittamaan konkreettisia todisteita väitteelleen.

– Ei sellaista etumatkaa voi hävitä ilman korruptiota, Giuliani väitti.

Trump johti aluksi ääntenlaskennassa Pennsylvaniassa, mutta Biden ohitti Trumpin myöhemmin postiäänten saapuessa. Pennsylvanian postiäänten laskemisessa on kestänyt normaalia pidempään, sillä osavaltion parlamentti oli aiemmin kieltänyt postiäänten laskemisen aloittamisen ennen vaalipäivää.

Giuliani väitti myös, että kuolleet olisivat äänestäneet tiistain vaaleissa, ja että republikaanien vaalivalvojilta olisi kielletty postiäänten laskemisen seuraaminen. Todisteiden puutteesta huolimatta Giuliani lupasi, että Trumpin kampanja tulisi pyrkimään selvittämään tapaukset oikeusteitse.

Trump ei tulisi Giulianin mukaan myöskään myöntämään vielä tappiotaan.

– Tietenkään [Trump] ei aio luovuttaa, kun lähes 600 000 vaalilippua on vielä selvittämättä. Uutiskanavat eivät päätä vaalien tulosta, oikeusistuimet päättävät, Giuliani kommentoi.

Giuliani: Trump “is obviously not going to concede when at least 600,000 ballots are in question.” pic.twitter.com/Jz9HxpThH3

— Oona Goodin-Smith (@oonagoodinsmith) November 7, 2020