Hämmennys Britanniassa: Rokotetaanko vangit ennen opettajia?

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Terveysjohtajan mukaan rokotustahti voidaan pitää nopeana, jos tiettyjä ammattiryhmiä ei aseteta muiden edelle.

Britanniassa on ihmetelty mediatietoja, joiden mukaan opettajat voivat joutua odottamaan koronarokotteita vankeja pidempään.

Maan vauhdilla edennyt rokotushanke on etenemässä seuraavaksi alle 50-vuotiaiden ikäryhmään, mikä on herättänyt keskustelua tiettyjen ammattiryhmien priorisoinnista. Esimerkiksi poliisien, taksikuskien ja myyjien on huomautettu olevan muita suuremmassa tartuntariskissä.

Suosituksia laativan JCVI-rokotekomitean varapuheenjohtaja, professori Anthony Harnden on kehottanut pitäytymään puhtaassa ikäjärjestyksessä rokotustahdin ylläpitämisen vuoksi. Ammattilistojen laatiminen loisi ylimääräistä byrokratiaa ja voisi hidastaa väestön suojaamista.

– Ohjelma on ollut tehokas, sillä se on pidetty yksinkertaisena, helposti toteutettavana ja ymmärrettävänä. Tiettyjen ryhmien valitseminen tekisi siitä monimutkaisempaa, Harnden sanoi parlamentin alahuoneen kuulemisessa.

Guardian-lehden mukaan jopa 20-vuotiaat ovat saaneet koronarokotteita tapauksissa, joissa tietyn alueen terveyskeskukset ovat saaneet suojattua riskiryhmiin kuuluvat. Rokotteita on tällöin tarjottu kaikille halukkaille.

Hallituslähde kertoo epävirallisesta linjauksesta, jonka mukaan vankilat voisivat rokottaa tietyn laitoksen kaikki henkilöt kerralla, jos tämä arvioidaan sujuvimmaksi toimintatavaksi.

Britannian terveysministeriön mukaan vangeille annettavat rokotteet tullaan antamaan ikäjärjestyksessä samaan tahtiin kuin muullekin väestölle.