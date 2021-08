Hämmästyttävä video: Näin koronavirus piileskelee soluissa

Ranskalaiset virustutkijat ovat julkaisseet videon koronaviruksen leviämisestä lepakon aivosoluissa.

Pariisissa sijaitsevan Pasteur-instituutin Sophie-Marie Aicher ja Delphine Planas kuvasivat soluja 48 tunnin ajan. Yksittäiset kuvat on otettu kymmenen minuutin välein.

Virus on tunkeutunut videolla punaisena näkyviin soluihin. Kuolevat solut yhdistyvät ympäröiviin soluihin ja muodostavat suurempia kokonaisuuksia ennen näidenkin hajoamista.

Ihmiseen tarttunut koronavirus pystyy aiheuttamaan lisävaurioita ja välttämään immuunijärjestelmää estämällä soluja hälyttämästä apuvoimia paikalle. Yksi keino on vallattujen solujen sulauttaminen naapureihinsa, mikä piilottaa viruksen jakaantumisen solun sisällä.

– Aina kun virus joutuu poistumaan solusta, se on vaarassa tulla havaituksi. Se pystyy toimimaan paljon nopeammin siirtyessään suoraan solusta toiseen, Aicher sanoo New York Timesille.

Watch how the coronavirus nefariously infiltrates the cells of a bat brain in this video, taken by Sophie-Marie Aicher and Delphine Planas, which received an honorable mention in the 2021 Nikon Small World in Motion Competition. https://t.co/pM8Rsp6Hxe pic.twitter.com/e9AqcdouPK

— The New York Times (@nytimes) August 22, 2021