Hammashoitola kiinni korona-altistumisten takia

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Joensuussa Siilaisen hammashoitola on suljettu ainakin tämän viikon koronalle altistumisten takia.

Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Siun sotelta ollaan suoraan yhteydessä niihin Siilaisen hammashoitolan asiakkaisiin, joiden vastaanottoaika joudutaan tältä viikolta perumaan.

Hammashoitolan puhelinpalvelu toimii tavanomaista pienemmällä henkilöstöllä ja asiakkaita pyydetään olemaan yhteydessä vain kiireellisissä, päivystyksellisissä asioissa.

Samaan tartuntaketjuun liittyen myös Jukolan päiväkodissa Joensuussa on asetettu yksi päiväkotiryhmä karanteeniin. Päiväkoti on tiedottanut järjestelyistä omissa kanavissaan ja Siun sote on ollut suoraan yhteydessä altistuneisiin.

Tartuntojen jäljitystyössä on selvinnyt, että tartunnan saaneita henkilöitä on liikkunut ilman kasvomaskia useissa eri liikkeissä Joensuun kantakaupungin alueella tartuttavuusaikana, pääosin viime viikon ja viikonlopun aikana.

Kaikki tiedossa olevat altistumispaikat päivitetään Siun soten verkkosivuille, mutta mahdollisia altistumisia on siis voinut tapahtua myös muualla kaupungin keskustassa. Koronavirustestiin on tärkeää hakeutua lievissäkin oireissa.

Siun sote muistuttaa, että kasvomaskin käyttäminen, kahden metrin turvavälin pitäminen sekä hyvä käsi- ja yskimishygienia pienentävät tartunnan saamisen ja levittämisen riskiä.

Koronavirus voi tarttua jo 1–2 vuorokautta ennen oireiden alkamista ja suurin osa altistumisista tapahtuu silloin, kun tartunnan saanut henkilö ei vielä tiedä sairastuneensa koronavirukseen.

Viikonlopun aikana Siun soten toiminta-alueella varmistui kahdeksan uutta koronavirustartuntaa ja alkuviikon aikana tiistaihin puoleen päivään mennessä tartuntoja on varmistunut kuusi. Valtaosa tartunnoista liittyy samoihin tartuntaketjuihin. Karanteenissa oli tiistaiaamuna 138 koronavirukselle altistunutta.