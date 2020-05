”Yritykset tietävät, miten talous saadaan nousuun”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kotitalousvähennystä, ravintolaruokaa ja arvonlisäveron alentamista pidetään hyvänä elvytyksenä.

Voimakkaat verotoimenpiteet kuten tuloveron alennukset, kotitalousvähennyksen kasvattaminen ja ravintolaruoan ja anniskelun tilapäinen alv-alennus ovat kauppakamarien jäsenkyselyn perusteella tehokkaita elvytyskeinoja, kun koronan jäädyttämää taloutta yritetään polkaista taas käyntiin.

– Kyllä tämä selvin sanoin osoittaa sen, että yritykset odottavat hallitukselta nyt voimakkaita verotukseen liittyviä elvytystoimenpiteitä. Toivon, että hallitus luottaa siihen, että yritykset tietävät, miten ja millä keinoin kulutuskysyntä ja sitä myöten koko talous saadaan Suomessa nousuun, Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Juho Romakkaniemi toteaa kyselytuloksista tiedotteessa.

Myönteisesti tai erittäin myönteisesti kotitalousvähennyksen kasvattamiseen ja omavastuuosuuden puolittamiseen suhtautui kyselyyn vastanneista noin 80 prosenttia.

Lähes yhtä moni, 78 prosenttia, piti ravintolaruoan ja anniskelun arvonlisäveron alentamista väliaikaisesti kymmeneen prosenttiin myönteisenä tai erittäin myönteisenä elvytyskeinona. Ansiotuloveron alennus sai 74 prosentin kannatuksen ja nopeat panostukset tiestön korjaukseen saivat yli 70 prosentin kannatuksen yrityksiltä.

– Kyselyn vastauksista hallitus saa hyvän pohjan lisätalousarvioneuvotteluihin ensi viikolle. Nyt hallituksen on oltava rohkea ja nostettava Suomi ylös kuopan pohjalta. Ideologiset syyt eivät saa olla nyt este väliaikaiselle veroelvytykselle, vaan on käytettävä nopeita ja tehokkaita keinoja. Toivottavasti yritysten ääntä kuullaan, sillä kyse on ennen kaikkea suomalaisten työpaikoista, Romakkaniemi toteaa.

Keskuskauppakamarin pääekonomistin Mauri Kotamäen mukaan tilanne on edelleen synkkä, mutta kenties pieniä valonpilkahduksiakin kyselystä on havaittavissa. Aiempaa suurempi osa yrityksistä odottaa liikevaihtonsa pysyvän ennallaan tai kasvavan seuraavan kahden kuukauden aikana.

– Maaliskuun puolessa välissä näiden yritysten osuus oli vain kuusi prosenttia, kun nyt lukema näytti 16 prosenttia. Sama ilmiö näkyy myös henkilöstöpuolella sekä siinä, kuinka suuri osa yrityksistä kokee konkurssiriskinsä kohonneen merkittävästi. Luvut ovat kuitenkin edelleen todella karut, nyt ne ovat vain asteen verran vähemmän karuja. Kriisi ei siis todellakaan ole ohi – kaukana siitä, Kotamäki painottaa.

Hämeen kauppakamarin alueella yritykset mainitsevat tuoreessa kyselyssä tärkeimmiksi elvyttämistoimenpiteiksi kotitalousvähennyksen suurentamisen ja omavastuuosuuden puolittamisen.

– Alueemme yrityksistä 85 prosenttia suhtautui erittäin myönteisesti tai myönteisesti kotitalousvähennyksen kasvattamiseen ja omavastuuosuuden puolittamiseen. Lisäksi 80 prosenttia yrityksistä piti ravintolaruuan ja anniskelun arvonlisäveron alentamista väliaikaisesti 10 prosenttiin hyvänä elvytystoimenpiteenä, toteaa Hämeen kauppakamarin toimitusjohtaja Jussi Eerikäinen.

Kyselyn vastauksissa 75 prosenttia vastanneista suhtautui lisäksi myönteisesti nopeasti käynnistettäviin tiestön korjaus- ja parannusinvestointeihin.

Hämeessä vastanneista yrityksistä 55 prosenttia kertoo, että henkilöstön määrä on pysynyt ennallaan tai kasvanut koronaviruksen aiheuttamasta poikkeustilanteesta huolimatta. Eerikäinen arvioi, että hämäläisyrityksissä on edelleen positiivista halua pitää henkilöstönsä töissä epävarmuudesta huolimatta.

Vastanneista yrityksistä 91 prosenttia kertoo koronaviruksen jo vaikuttaneen tai vaikuttavan yritystoimintaan. Konkurssiriski on edelleen korkea 26 prosentilla vastaajista. Yrityksistä 77 prosenttia kertoo, että koronavirusepidemia on vaikuttanut liikevaihtoon negatiivisesti, ja seuraavan kahden kuukauden aikana vain 13 prosenttia arvioi liikevaihtonsa pysyvän ennallaan tai kasvavan.

– Tilanne ei ole heikentynyt edellisestä kyselystämme ja lievää optimismia on yritysten vastauksissa, mutta edelleen kokonaistilanne on hyvin synkkä, Eerikäinen toteaa.

Kauppakamarien kysely tehtiin 18.5.2020. Kyselyyn vastasi 3392 kauppakamarien jäsenyritystä.