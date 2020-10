Video näyttää, miten virus leviää hengityksestä

Leedsin yliopisto on julkaissut visualisoinnin hiilidioksidipilvestä, joka leviää ihmisestä puhumisen tai esimerkiksi laulamisen yhteydessä.

Infektiotautien asiantuntija, professori Cath Noakesin mukaan video havainnollistaa myös koronaviruksen leviämistä sosiaalisissa tilanteissa.

– Visualisaatio osoittaa, kuinka henkäyksesi kulkee ilmassa tavanomaisen äänenkäytön yhteydessä. Jos olet kokoontunut ystäviesi kanssa baaripöydän ympärille, niin hengitätte toistenne uloshengitettyä ilmaa. Ja jos yhdellä heistä on Covid-19-tartunta, Noakes kirjoittaa Twitterissä.

Video ei vastaa täysin taudinaiheuttajien leviämistä ilmassa, sillä sairaudet leviävät usein raskaampien pisaroiden välityksellä. Koronaviruksen on todettu tarttuvan myös erittäin pienien aerosolien kautta, jotka voivat leijua heikosti ilmastoidussa sisätilassa useiden metrin päähän.

Professori huomauttaa, että kasvomaski suojaa erittäin hyvin pisaratartunnoilta ja jonkin verran aerosoleilta.

– Se riippuu maskin laadusta ja pitävyydestä. Lyhyt altistuminen tarkoittaa myös pienempää riskiä, Cath Noakes sanoo.

A good visualisation of how your breath travels in air just through normal vocal activities. If you’re socialising with friends around a table in a pub you will all be breathing each other’s exhaled breath. And if one of them has covid….. https://t.co/UazyMccLNZ

— Prof Cath Noakes 😷 (@CathNoakes) October 9, 2020