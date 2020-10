”Hälyttävä taso” – joka viidennellä kaupan työntekijällä korona

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Amerikkalaistutkimuksessa ilmeni, että kaupat voivat olla superlevittäjiä.

Peräti joka viidennellä bostonilaisen ruokakaupan työntekijöistä todettiin positiivinen koronavirustartunta toukokuussa, ilmenee tuoreesta Harvardin yliopiston tutkimuksesta. Tulokset julkaistiin torstaina lääketieteellisessä julkaisussa nimeltä Occupational and Environmental Medicine.

Tartunnat olivat yleisimpiä niiden kaupan työntekijöiden keskuudessa, jotka olivat asiakaspalvelutehtävissä. Samalla ilmeni, että suuri osa tartunnan saaneista oli oireettomia.

– Olimme ehdottomasti yllättyneitä siitä, että oli niin monia oireettomia ihmisiä, Bostonin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan apulaisprofessori ja Harvardin kansanterveyskoulun tutkija, tohtori Justin Yang kertoi CNN:lle.

Tutkijat pitävät tulosta hälyttävänä. Tutkijoiden mukaan se tarkoittaa myös sitä, että päivittäistavarakauppojen työntekijät voivat tietämättään toimia taudin superlevittäjinä.

Tutkimuksessa oli mukana yhteensä 104 kaupan työntekijää. Heistä lähes kaikki (91 prosenttia) sanoi käyttäneensä kasvonaamiota työssä ja suurin osa (77 prosenttia) sanoi käyttäneensä naamiota myös vapaa-ajalla.

Yhdysvalloissa ainakin 108 päivittäistavarakaupan työntekijää on kuollut ja yli 16 300 on saanut koronavirustartunnan tai altistunut sille. Yhteensä Yhdysvalloissa on raportoitu yli 235 000 kuolemantapausta ja kaikkiaan yli 9,3 miljoonaa koronavirustartuntaa.