Halusiko Kiina tehdä Ruotsista varoittavan esimerkin?

Eroavan lähettilään lausunnot ovat herättäneet kansainvälistä huomiota.

Kiinan kohuttu Tukholman-lähettiläs Gui Congyou ilmoitti aikaisemmin tällä viikolla jättävänsä tehtävänsä, jota hän on hoitanut vuodesta 2017. Gui Congyou on ollut lähettiläskautensa aikana useasti otsikoissa, kärkkäiden lausuntojensa ja aggressiivisen tyylinsä takia. Lähettilästä on arvosteltu muun muassa tiedotusvälineiden painostamisesta.

Eroavan lähettilään tyyli on herättänyt myös kansainvälistä huomiota, Expressen uutisoi.

Svenska Dagbladetin haastatteleman ranskalaisen Kiina-tuntijan Antoine Bondazin mukaan lähettilään lausunnot edustavat kiinalaisen diplomatian ääripäätä, eivät valtavirtaa.

Tutkijan mukaan Kiina on todennäköisesti pyrkinyt tekemään Ruotsista varoittavan esimerkin muille maille. Kiinan arvosteleminen voi kostautua. Lisäksi lähettilään toiminta on myös esimerkki Kiinan hallinnon entistä aggressiivisemmasta viestinnästä kansainvälisillä areenoilla, Bondaz arvioi.

Lähettilään eroon tuskin kuitenkaan liittyy suurempaa draama, tutkija toteaa. Expressenin mukaan lähettiläs on poistumassa Ruotsista välittömästi.