“Haluan lopun kommunismille”

Tuhannet ihmiset ovat marssineet kaupunkien kaduilla Kuubassa osoittaen mieltään ruokapulaa, korkeita hintoja ja kommunistihallintoa vastaan, kertoo The Guardian.

Mielenosoittajat pystyvät pitämään nyt paremmin yhteyttä toisiinsa parantuneiden verkkoyhteyksien ansiosta. Uutiset protesteista levisivät nopeasti eri puolille saarivaltiota.

Tuhannet ihmiset marssivat Kuuban pääkaupunki Havannassa laulaen ”kotimaan ja elämän” sekä ”vapauden” puolesta.

– Olen täällä, koska meillä on nälkä, koska meillä ei ole lääkkeitä ja koska kärsimme sähkökatkoksista – kaikesta on puutetta, sanoi nimettömänä esiintyvä nelikymppinen mies.

– Haluan täydellisen muutoksen: uuden hallituksen, monipuoluevaalit ja lopun kommunismille.

Poliisi pyrki hajottamaan protesteja väkivaltaisin ottein. Nuoret vastasivat polisiin toimiin heittelemällä katukiviä heidän päälleen.

Protestien taustalla vaikuttaa paha taloudellinen kriisi ja vaikea koronatilanne. Kyseessä on poikkeuksellisen laajat ja harvinaiset mielenosoitukset.

Perinteisesti ainoastaan kommunistisen puolueen tapahtumat ovat sallittuja poliittisia kokoontumisia Kuubassa.

This is deeply moving.

Watch as Cubans wave the American flag while marching against the island’s 62 year-old communist dictatorship on the streets of Havana.

Never forget what America represents to millions across the world. #SOSCuba🇨🇺 #PatriaYVida

pic.twitter.com/rbEZmL7YgB

— Giancarlo Sopo (@GiancarloSopo) July 11, 2021