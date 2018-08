Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Asiakastiedon merkittävin hyödyntäjä on S-ryhmän mukaan asiakas itse.

S-ryhmä kertoo tiedotteessaan investoivansa tulostaan voimakkaasti tulevaisuuden palveluihin.

S-ryhmän tammi–kesäkuun operatiivinen tulos oli 133 miljoonaa euroa, kun se viime vuonna vastaavaan aikaan tulos 128 miljoonaa euroa. Koko ryhmän veroton vähittäismyynti kasvoi 2,7 prosenttia 5,6 miljardiin euroon.

– S-ryhmän tulos on kokonaisuudessaan hieman edellisvuotta parempi. Erityisesti SOK:n liiketoiminnan tulos koheni selvästi edellisvuodesta. Viime vuodelle ajoittuneet Latvian ja Liettuan toimintojen alasajoon liittyvät kertaluonteiset kustannukset eivät näy enää tämän vuoden tuloksessamme, kertoo tulostiedotteessa SOK:n pääjohtaja Taavi Heikkilä.

S-ryhmän mukaan kasvaneet investoinnit ja halpuuttaminen kuitenkin laskivat hivenen osuuskauppojen yhteenlaskettua tulosta. S-ryhmä investoi alkuvuonna 280 miljoonaa euroa, mikä oli yli 30 miljoonaa euroa enemmän kuin viime vuonna vastaavaan aikaan.

– Investointeja tarvitaan suorituskykymme jatkuvaan parantamiseen. Se mahdollistaa hintojen laskemisen ja palvelujen kehittämisen vieden meitä kohti visiotamme: ylivoimaista hyötyä ja helppoutta omasta kaupasta, korostaa Heikkilä.

Asiakasomistajille maksettiin bonusta 161 miljoonaa euroa. Määrä on edellisvuoden tasolla, vaikka alkuvuonna voimaan astunut alkoholilaki estää bonuksen maksamisen alkoholituotteista.

Syksyllä lähes tuhannessa S-ryhmän päivittäistavarakaupassa sekä verkkokaupoissa voi maksaa ostokset MobilePayllä. MobilePay toimii kaikilla älypuhelimilla ja kaikkien pankkien korteilla.

Lisäksi elokuussa ryhmä julkaisee S-kanavalla Omat ostot -palvelun, jonka avulla asiakasomistajat voivat seurata omaa kulutustaan ja tarkastella ostoksiaan esimerkiksi tuoteryhmittäin.

– Asiakastiedon merkittävin hyödyntäjähän on asiakas itse. Haluamme käyttää suurta datamäärää jäsentemme omaksi eduksi ja tarjota heille erilaisia elämää helpottavia palveluita. Omat ostot -palvelu on tästä yksi esimerkki. Myös monia muita palveluita on työpöydällä, Heikkilä kertoo.

Sipoon päivittäistavarakaupan logistiikkakeskus puolestaan saadaan kokonaisuudessaan käyttöön vuoden loppuun mennessä. S-ryhmä kuvaa sitä suurimmaksi digihankkeeseen.