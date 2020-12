Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kirjoittaja patisaa kokoomusta puhumaan ydinkannattajilleen, jotka arvostavat työtä, yrittämistä ja maltillista verotusta.

Numerot eivät valehtele. Tuorein puoluegallup on meidän kokoomuslaisten osalta karua katseltavaa.

Nyt on syytä pysähtyä ja miettiä hetki sitä, miksi ihmeessä viestimme ei pure edes omiin peruskannattajiimme.

Aivan kuten yritysmaailmassa, puolueetkaan eivät voi jähmettyä paikoilleen, kun maailma muuttuu kiihtyvällä vauhdilla. Kilpailu on kovaa. Koronatilanne on siivittänyt pääministeri Sanna Marinin ja demarit suosion aallonharjalle. Jussi Halla-aho on taitavasti onnistunut luotsaamaan perussuomalaiset lentoon. Kokoomus ei ole menettänyt kannatustaan vain omaa syytään, vaan osin myös siksi, että kilpailijat ovat onnistuneet omissa taktiikoissaan ja viestinnässään meitä paremmin.

Hälytyskellojen pitää nyt soida, kun kokoomuksen peruskannattajat eli yrittäjät ovat alkaneet siirtyä muualle. Tuntuma kentällä on, että puolueemme viestinnän ydin on kateissa. Sote-sotkut ja kasvottomien korporaatioiden puolustaminen eivät ole lisänneet suomalaisten sympatioita kokoomusta kohtaan. Myöskään pelkkä velan ottamisella pelottelu ei toimi, kun lähes kaikki EU-maat ja maailman talousmahdit ovat korviaan myöten veloissa. Jälkiviisastelu koronan hoidossa tuntuu myös turhanpäiväiseltä.

Mitä kokoomuksella on tarjota pienyrittäjille? Jos menetämme asemiamme pienyrittäjien keskuudessa, muuttuu tilanteemme entistäkin tukalammaksi ja kannatus jatkaa laskuaan.

Meidän täytyy puhua enemmän konkreettisista, oman peruskannattajan elämää lähellä olevista asioista. Toisin sanoen kokoomuksen pitää palata juurilleen ja alkaa puhutella markkinatalouteen uskovia ihmisiä selkeämmin ja konkreettisemmin. Meidän pitää kertoa, että vastustamme kasvavaa yhteiskunnan holhousta ja että ihmisiä ei kannata suojella työltä

Kuinka tämä laskeva trendi katkaistaan ennen tärkeitä kuntavaaleja?

Meidän pitää puhua veroista ja siitä, miksei niitä saa nostaa. Meidän pitää kertoa, miksi on tärkeää, että kaikki suomalaiset yritykset pärjäävät. Meidän pitää kertoa, miksi työn tekeminen on yhteiskuntamme kulmakiviä. Emme voi myöskään vältellä tosiasioiden esille ottamista. Esimerkiksi välttämättömistä sosiaaliturvan leikkauksista meidän täytyy pystyä puhumaan suoraselkäisesti.

Perälautamme vuotaa vasemmalle ja oikealle. Nyt täytyykin keskittyä omiin ydinkannattajiimme. Viestiä pitää selkeyttää, jos aiomme pärjätä kuntavaaleissa. Kilpailijat tulevat taatusti lisäämään kierroksia, ja niinpä meidän kokoomuksessa täytyy lisätä vauhtia tuplasti.

Vanha totuus urheilumaailmasta on, että jos et pelaa voittaaksesi vaan välttääksesi tappion, häviät varmasti.

Mika Walkamo Hallituksen puheenjohtaja, Vanajanlinna Group.