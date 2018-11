Halpoja taksikyytejä ajava syyttää kartellia törkypalautteesta

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Sivutoimisena taksinkuljettajana ajava valtuutettu kertoo saaneensa vihaisen vastaanoton alalla pitkään toimineilta.

Reilut kaksi viikkoa sivutoimisena taksinkuljettajana toiminut espoolainen kaupunginvaltuutettu Mikko Laakso (kok.) kertoo saaneensa ”todella pöyristyttävää” palautetta muilta, pääasiassa pitkään alalla toimineilta kuskeilta.

Laakson mukaan hänen veronmaksunsa ja lakisääteisten maksujen hoitaminen on kyseenalaistettu. Nälvintää on tullut myös alhaisesta hinnoittelusta ja puoluetaustasta.

– En ole koskaan ikinä törmännyt vastaavaan kyräilyyn missään elämäni aikana, Laakso kirjoittaa Facebook-julkaisussaan.

– Lisäksi kyseenalaistetaan unensaantini ja vihjaillaan turvattomista kyydeistä, arvostellaan autoani ja ollaan käärmeissään siitä että ”poljen hintoja alalla”. Ja niin edelleen.

Laakson mukaan liikenne- ja viestintäministeri Anne Bernerin (kesk.) toteuttamalle taksialan uudistukselle on ollut selkeästi tarvetta. Hän huomauttaa, että uudistuksen mahdollistamille edullisille kyydeille on ollut valtavasti kysyntää. Asiakkaiden puolesta vastaanotto on ollut erittäin myönteistä.

– Saa tämäkin kartelliala tuuletusta oikein kunnolla, vaikka vain pienessä määrin minun toimestani. Toivon, että alalle tulee paljon muitakin toimijoita räjäyttämään tunkkaiset [Urho] Kekkosen ajan rakenteet, Mikko Laakso toteaa.

– Jos 2,5 viikkoa alalla toiminut kuski (minä) olen näin suuri uhka, niin varmaan peilistä löytyy vastaus sille, miksi asia ärsyttää kartellitaksilaisia.

Havaintoja taksimarkkinoilta: edullisille kyydeille on valtava kysyntä – yli 1100 ihmistä on käynyt tykkäämässä… Posted by Mikko Laakso on Thursday, November 8, 2018