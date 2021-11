Halloween-juhlista ennätysmäinen tartuntapiikki

Yhdysvalloissa Vermontin osavaltion koronavirustilanteen varoitetaan heikentyneen nopeasti viime viikkojen aikana.

Uusia tapauksia on vahvistettu yli 300 kappaletta päivässä eli 51 prosenttia enemmän kuin kaksi viikkoa aiemmin. Sairaalahoidon kuormitus on samalla kasvanut, mikä on aiheuttanut huolta talvikauden alkaessa.

New York Times -lehden mukaan epidemian kiihtymisen taustalla voivat olla muun muassa yliopistoilla pidetyt Halloween-juhlat. Colchesterissa sijaitsevassa Saint Michael’s -korkeakoulussa koronatartunta on vahvistettu 77 oppilaalta.

– Tilanne oli erittäin hyvä Halloween-kauteen asti. Opiskelijat viettivät juhlissa aikaa ilman maskia ja lähikontaktissa, yliopiston johtaja Lorraine Steritt totesi.

Yli 1 700 opiskelijan kampusalueella oli vahvistettu elokuun 27. päivän ja lokakuun 22. päivän välillä vain yksitoista tautitapausta. Korkeakoulu on siirtynyt toistaiseksi kokonaan etäopetukseen.

Testing will continue to be a critical component for managing Covid for a long time. In the past 7 days, Vermont has tested over 20% more than the second highest state in the US. Getting tested before/after gatherings and events helps make sure they're safe and contains spread.

— Governor Phil Scott (@GovPhilScott) November 5, 2021