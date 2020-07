Hallitustoverit sanasodassa – ”onko järkevää uhata lähdöllä?”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Vasemmistoliitossa soimataan vihreiden vihjailuja hallituksen jättämisestä.

Hallituskumppanien vihreiden ja vasemmistoliiton poliitikot kinaavat twitterissä syksyn budjettiriihen mahdollisista kynnyskysymyksistä ja siitä, miten niistä tulisi viestiä.

Keskustelu lähti vasemmistoliiton puheenjohtaja, opetusministeri Li Anderssonin Ilta-Sanomien haastattelusta. Siinä Andersson totesi, ettei hän pidä järkevänä pohjustaa budjettiriiheä niin, että puolueet vuorollaan asettavat julkisuuteen jonkin ehdon ja uhkaavat hallituksesta lähdöllä.

Vihreiden puheenjohtaja, sisäministeri Maria Ohisalo vastasi Twitterissä haastattelun jakaneelle vasemmistoliiton kansanedustaja Veronika Honkasalolle.

– Vihreille ilmastonmuutoksen torjunta ja yhteisen ympäristömme suojelu on kynnyskysymys. Jos sen sanominen ääneen on uhkailua, olkoon niin. Toivon kuitenkin, että nämä asiat ovat yhtä tärkeitä kaikille hallituspuolueille. Ratkaisut löydetään yhdessä, kun tahtoa on, Ohisalo tviittasi.

Veronika Honkasalo vastasi Ohisalolle, ettei ole epäselvyyttä, etteikö ”kunnianhimoinen ilmastopolitiikka” olisi vasemmiston ja vihreiden yhteinen tahtotila.

– Konkreettisia tekoja odotetaan. Ne aikaansaadaan neuvottelemalla, ei neuvotteluista jättäytymällä ja/tai julkisuuden kautta vihjailemalla hallituksesta lähdöllä, hän heitti.

Tässä vaiheessa keskusteluun liittyi vihreiden kansanedustaja Bella Forsgrén.

– Teillä olisi ollut myös vaihtoehtona tukea ympäristötoimivaatimuksia, kun puolueena tietääkseni olette niitä vaatineet myös. Itse lähtisin mielummin tukemaan muiden puolueiden nostaja, jotka ovat myös meille tärkeitä, kun alkaisin vääntämään: väärin aihetta nostettu esille, hän totesi vasemmistoliiton Veronika Honkasalolle.

Honkasalo totesi takaisin, että hänen kuvansa neuvotteluista on ”ihan erilainen”.

– Me vaadimme kunnianhimoista ilmastopolitiikkaa ja olemme tukeneet vihreitä näissä vaatimuksissa joka käänteessä. On järkevää kertoa kynnyskysymykset. Nyt kritiikki kohdistui siihen, onko järkevää uhkailla hallituksesta lähtemisellä, hän jatkoi.

Forsgrén vastasi, ettei hän ymmärrä vieläkään vasemmistoliiton kritiikkiä vihreitä kohtaan.

– Mikä ihme kynnyskysymys se on, jos sillä ei ole konkreettista vaikutusta hallitukseen jäämisen kanssa? Ja ei tämä nyt voi teille tulla yllätyksenä, että kunnianhimoinen ympäristö- ja ilmastopolitiikka on meille hallituskysymys, hän kirjoitti.

Honkasalon mukaan tämä ei ole yllätys. Hän kuitenkin kehotti vihreitä keskittymään siihen, että tavoitteet muuttuvat konkretiaksi.

– Vaatii neuvottelutaitoja ja istumalihaksia uhoilun sijaan. Teillä on ympäristöministerin salkku, joten valta-asema vahva. Me tuetaan tietenkin kaikessa niin kuin tähän asti, Honkasalo sanoi.

Bella Forsgrén heitti takaisin asian menevän ”ihme mussutuksen puolelle”.

– Eiköhän ole itsestään selvää, että tehdään niin kovasti töitä ja väännetään mitä pystytään, jotta tavoitteet muuttuvat konkretiaksi. Tätä työtä auttaisi vilpitön tuki, eikä turhista asioista vääntäminen keskenään. Siispä myös itse lopetan tähän, kansanedustaja päätti.