Pauli Kiuru: Kaikki puolueet haluavat lisää poliiseja

Kokoomusedustajan mukaan voi pitää varmana, että poliisien määrästä ja voimavaroista tulee vahva kirjaus.

Kokoomuksen kansanedustaja Pauli Kiuru huomauttaa, että kaikki puolueet nostivat hallitustunnustelija Antti Rinteen (sd.) kysymyksiin antamissaan vastauksissa esiin poliisin resurssit.

− Huomiota kiinnitettiin myös tuomioistuimiin, syyttäjään, Tulliin ja Rajavartiolaitokseen. Eriarvoistuminen, syrjäytyminen, hybridivaikuttaminen, maahanmuutto sekä lähisuhde- ja perheväkivalta saivat lisäksi mainintoja, Pauli Kiuru sanoo Aamulehden kirjoituksessaan.

Vastausten perusteella voi hänen mukaansa pitää varmana, että poliisien määrään ja resursseihin tulee hallitusohjelmassa vahva kirjaus.

− Hallitusta muodostavista puolueista keskusta totesi, että ”poliisien määrä on nostettava 7850 henkilötyövuoteen vuoteen 2023 mennessä.” Vihreät mainitsivat saman tavoiteluvun vuotta määrittelemättä.

− Vasemmistoliiton mukaan ”luotettava ja riittävästi resursoitu poliisi on turvallisen yhteiskunnan perusedellytys.” Heidän mielestään poliisien määrä on palautettava vuosikymmenen takaiselle tasolle ja läsnäoloa verkossa on vahvistettava. RKP:n mukaan Suomi tarvitsee enemmän poliiseja, jotta kaikki tehtävät tulevat hoidetuksi. Määrärahoissa he korostavat erityisesti rikostutkijoiden riittävää määrää.

Lisäksi SDP korostaa Pauli Kiurun mukaan, että turvallisuutta ja järjestystä ylläpitävillä viranomaisilla pitää olla riittävät resurssit ja työvälineet tehtäviensä hoitamiseen.

− SDP:n mukaan ”poliisin, Tullin ja Rajavartiolaitoksen sekä oikeuslaitoksen resurssit on turvattava”. Tulkitsen SDP:n vastauksen niin, että myös henkilömäärään on saatava lisäys.

Kiurun mukaan hallitusta kokoavat puolueet ovat siis yksimielisiä siitä, että poliisin resursseja ja määrää on lisättävä.

− Mahdollisesti oppositioon jäävät puolueet eli kokoomus, perussuomalaiset ja kristillisdemokraatit ovat myös lisäysten kannalla. Kokoomus esitti määräksi 7850 ja perussuomalaiset yli 11 000, Pauli Kiuru sanoo.