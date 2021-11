Hallitusta hoputetaan koronatoimiin: ”Missä viipyvät päätökset?”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kokoomusedustaja kaipaa päätöksiä koronapassin käytön laajentamisesta.

Kokoomuksen kansanedustaja Pia Kauman mukaan hallituksen koronatoimet ovat jälkijättöisiä.

– Itse ihmettelen erityisesti, missä viipyvät päätökset ja tiedottaminen 3. koronarokotteesta. Ja #koronapassi n käytön laajentamisesta. Edelleen on hyvin jälkijättöistä ja reaktiivista tuo #hallitus toiminta. Hopi, hopi!, Kauma tviittaa.

Hallitus keskusteli keskiviikkona Säätytalolla rajoitustoimien jatkotarpeesta. Hallitus kävi läpi elokuussa päätetyn uuden hybridistrategian soveltamista sekä niin sanottua hätäjarrumekanismia koskevaa valmistelutyötä. Pääministeri sanoi, ettei nykyinen epidemiatilanne edellytä hätäjarrun käyttöä.

Pääministeri Sanna Marin (sd.) totesi koronaviruksen leviävän tällä hetkellä erityisesti rokottamattomien parissa. Hänen mukaansa ratkaisu löytyy rokotuskattavuuden nostamisesta, mikä voi edellyttää ruohonjuuritason työtä ja uudenlaista tiedottamista. Nykyisen 80 prosentin kattavuuden ei katsota riittävän viruksen pysäyttämiseksi, joten tavoitteena on yli 90 prosenttia.

Pääministeri kertoi neuvotteluiden jälkeen, että ravintolarajoitusten voimassaoloa jatketaan. Hallitus haluaa myös laajentaa koronapassin käyttöönottoa.

Myös Geenitutkija ja Columbian yliopiston apulaisprofessori Tuuli Lappalainen kritisoi hallituksen koronatoimia.

– Suomessa on koronan suhteen täydellinen johtajuuden, strategian ja viestinnän tyhiö. Hallituksen toiminta on tavoitteetonta ja epidemiatilanteesta irrallista manageereusta. Alueet hoitaa jos hoitaa, ihmiset kuolee jos kuolee, hallitus PM:n johdolla on pessyt kätensä, Lappalainen tviittaa.

Uusi koronastrategia otetaan käyttöön ensi viikon alussa. Viranomaisten on määrä arvioida maanantaina, millä alueilla rajoituksia sovelletaan.

