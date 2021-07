Hallitusta arvostellaan: Aikuisten valintojen vahtaaminen saa riittää

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Sinuhe Wallinheimo vaatii toimenpideohjelmaa koronakriisistä kärsineiden alojen kasvun käynnistämiseksi.

Kokoomuksen kansanedustaja Sinuhe Wallinheimo vaatii hallitusta sallimaan alkoholin etämyynnin ja laskemaan anniskelun arvonlisäveroa.

Uudistukset ovat osa Wallinheimon valmistelemaa kahdeksan kohdan listaa, jolla koronaepidemiasta pahiten kärsineita toimialoja voitaisiin elvyttää markkinaehtoisesti.

– Rajoitukset hankaloittavat liiketoimintaa rajusti edelleen. Erityisesti tapahtuma-, kulttuuri- ja matkailualoilla yrittäjien elämäntyö ja alan työntekijöiden tulevaisuus uhkaa valua hiekkaan. Hallitus on velvollinen korjaamaan aiheuttamiaan vahinkoja epidemian jälkeen, Wallinheimo sanoo tiedotteessaan.

Pysyvät uudistukset olisivat Wallinheimon mukaan tervetulleita myös tukemaan kehitystä kohti keskieurooppalaista avointa ravintola- ja kulttuurielämää. Kansanedustajan mukaan alkoholipolitiikka tulisi siirtää sosiaali- ja terveysministeriöltä työ- ja elinkeinoministeriöön uudistumisen mahdollistamiseksi.

– Karistetaan nyt rippeet ummehtuneesta raittiusseuralaisesta aikuisten ihmisten valintojen vahtaamisesta. Vasemmistohallituksen soisi heräävän siihen, että nyt on menossa 2020-luku, ja että suomalaiset ovat yksi maailman koulutetuin ja vastuullisin kansa. Anniskelun arvonlisävero voitaisiin jättää elpymisvaiheen jälkeen ruoan tasolle 14:ään prosenttiin, Wallinheimo ehdottaa.

Myös työmarkkinasääntely tulisi Wallinheimon mukaan päivittää tälle vuosituhannelle. Ravintoloiden kannattava liiketoiminta tulee hänen mukaansa tehdä mahdolliseksi jokaisena päivänä viikossa.

– Tuskin on montakaan muuta maata, jossa tietoisesti pidettäisiin sunnuntaisin pensselit vedessä. Emmekä ole edes erityisen uskonnollisia, Wallinheimo sanoo.

– On vastuutonta vain moukaroida rajoituksilla ja jättää toimialat kitumaan kuoliaaksi. Hallitukselta on riittänyt huolestuneita ministereitä voivottelemaan suljettujen tehtaiden porteille. Kun esimerkiksi ravintola-alan noin 10 000 yrityksestä vielä huhtikuussa kolmasosa pelkäsi pian ajautuvansa konkurssiin, leikki vasemmistohallitus kuurupiiloa. En voi uskoa, että hallitus viittaa kintaalla alalle, jonka työntekijät ovat useimmin naisia ja nuoria. Vähemmästäkin on ministereitä eronnut, Wallinheimo vihjaa.

– Nyt tarvitaan tosi konkreettisia keinoja yritysten kuin työpaikkojen sekä koko suomalaisen kulttuurielämän vauhdittamiseksi uuteen lentoon. On oikein, että kannattavuus ja palkanmaksukykyä saadaan parannettua. Suoraan toimialoilta ja niiden alihankintaketjuista saavat elantonsa sadat tuhannet ihmiset. Hallituksella on moraalinen velvollisuus paikata aiheuttamansa vahingot ihmisille, Wallinheimo vaatii.