Hallitusrintama kärsi selvän tappion vaaleissa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Vain RKP on hallituspuolueista pitämässä pintansa.

Ylen ennusteen mukaan kaikki hallituspuolueet RKP:tä lukuun ottamatta ovat kärsimässä merkittävän tappion.

Ennusteen mukaan SDP häviäisi 1,8 prosenttiyksikköä, vihreät 1,6, vasemmistoliitto 0,8 ja keskusta 2,8.

Keskustan selvä takapakki oli tiedossa, mutta puolue toki on lyömässä gallupit ja saattaa pitää PS:n takanaan. SDP on jäämässä alle 18 prosentin, ja suosittu Sanna Marin siis häviäisi kuntavaaleissa Antti Rinteen SDP:lle.

Oppositio etenee vaaleissa isoin askelin.

Kokoomukselle ei näytetty gallupeissa viime kuukausina kertaakaan yli 21 prosentin kannatusta, mikä olisi nyt ennusteen mukaan toteutumassa. Myös ennakoitu tiukka kisa Helsingissä kokoomuksen ja vihreiden kesken ei ole toteutumassa, vaan kokookomus kasvattaa entisestään etumatkaansa pääkaupungin suurimpana puolueena.

Ylen ennusteen mukaan kokoomus olisi tulossa vaalien ykköseksi 21,5 prosentin kannatuksella, kun se neljä vuotta sitten sai 20,7 prosentin kannatuksen. Toinen oppositiopuolue PS on vaalien suurin voittaja, se on nostamassa kannatustaan 5,7 prosenttiyksikköä 14,5 prosenttiin, joka on kuitenkin odotuksiin nähden laimeampi tulos.