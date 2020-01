Hallituspuolueiden nuorisojärjestöt vaativat turpeesta luopumista

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Nuorten mielestä turpeesta on luovuttava samassa aikataulussa kuin kivihiilestä.

Hallituspuolueiden nuorisojärjestöt demarinuoret, keskustanuoret, vihreät nuoret, vasemmistonuoret ja RKP-nuoret vaativat, että pääministeri Sanna Marinin (sd.) hallitus tekee päätöksen turpeen energiakäytöstä luopumisesta.

Nuorten mielestä turpeesta on luovuttava pikimmiten, viimeistään vuosikymmenen loppuun mennessä. Hallitusohjelman mukaan turpeen energiakäyttö vähintään puolitetaan vuoteen 2030 mennessä.

– Hallituksen on korkea aika osoittaa, että se on aidosti sitoutunut tekemään Suomesta maailman ensimmäisen hiilineutraalin hyvinvointivaltion vuoteen 2035 mennessä. Hallituksen ilmastopolitiikan tavoitteet ovat hyviä, mutta tavoitteiden lisäksi on korkea aika esitellä konkreettisia keinoja niihin pääsemiseksi, sanoo demarinuorten puheenjohtaja Mikkel Näkkäläjärvi tiedotteessa.

Myös keskustanuoret ovat mukana nuorisojärjestöjen kannanotossa. Emopuolue keskusta on pitänyt tiukasti kiinni turpeen verotuesta.

Keskustanuorten puheenjohtajan Hanna Markkasen mukaan turpeen polton lopettaminen on kustannustehokas keino vähentää Suomen kasvihuonekaasupäästöjä, sillä turve tuottaa vain kuusi prosenttia Suomen energiasta, mutta aiheuttaa 12 prosenttia Suomen kokonaispäästöistä.

– Turpeen polton päästöt ovat jopa korkeammat kuin kivihiilen. Pitäisi olla itsestään selvää, että turpeesta on luovuttava samassa aikataulussa kuin kivihiilestä, keskustanuorten Hanna Markkanen toteaa.

Kivihiilen poltto loppuu Suomessa vuonna 2029.

Turpeen verotuki poistettava

Vihreiden nuorten mukaan massiivisten ilmastohaittojen lisäksi turvetuotanto tuhoaa suoluontoa ja pilaa vesistöjä.

– Turpeenoton yhteydessä tehdyt ojitukset ja metsätyöt aiheuttavat kiintoaineen huuhtoutumista vesistöihin, mikä lisää rehevöitymistä. Rehevöitymisen seurauksena sinileväkukinnot yleistyvät ja vesistöjemme lajisto yksipuolistuu, sanovat vihreiden nuorten puheenjohtajat Brigita Krasniqi ja Amanda Pasanen.

Vasemmistonuorten puheenjohtaja Liban Sheikh huomauttaa, että turpeen kysyntää pidetään keinotekoisesti ylhäällä verotuin.

– Energiaverotuksen kokonaisuudistuksessa on tärkeää ohjata turpeen käytön vähentämiseen poistamalla turpeen verotuki. Ei ole millään mittapuulla vastuullista, että tuemme saastuttavaa energiantuotantoa sadoilla miljoonilla euroilla vuosittain, vasemmistonuorten Liban Sheikh toteaa.

RKP-nuorten puheenjohtajan Frida Sigfridsin mukaan ilmastonmuutos on yksi sukupolvemme suurimmista uhista ja tulevaisuuden näköalattomuus aiheuttaa nuorissa ilmastoahdistusta ja toivottomuutta.

– Päätöksentekijöiden vastuulla on tehdä sellaista politiikkaa, joka turvaa niin nykyisten kuin tulevien sukupolvien elämän edellytykset tällä planeetalla. Nyt tarvitaan konkreettisia tekoja pelkkien puheiden sijaan, RKP-nuorten Frida Sigfrids vaatii.

Hallitus kokoontuu helmikuun alussa ilmastokokoukseen, jossa on tarkoitus käydä läpi hallitusohjelman kirjauksia ja seurata tavoitteiden etenemistä. Nuorisojärjestöt kannustavat hallituspuolueita selventämään yhteistä tilannekuvaa ja tavoitteita ilmastotoimien suhteen, jotta kunnianhimoista ilmastopolitiikkaa voidaan alkaa toteuttaa.