Hallitusneuvotteluiden päätös tyrmistyttää – ”järjetön idea”

Professorin mukaan asiantuntijat ovat esittäneet hyviä perusteluja oppivelvollisuuden pidennystä vastaan.

Hallitusneuvotteluita vetänyt SDP:n puheenjohtaja Antti Rinne vahvisti perjantaina, että hallitusneuvotteluissa on sovittu oppivelvollisuuden pidentämisestä toiselle asteelle.

Aihe on herättänyt runsaasti keskustelua, ja asiantuntijat ovat arvostelleet päätöstä sosiaalisessa mediassa.

Kasvatustieteen professorit Markku Jahnukainen ja Pasi Sahlberg kävivät aihetta läpi Twitterissä. He ihmettelevät, miksi kasvatustieteen asiantuntijoita ei kuultu päätöksen valmistelussa.

− Tämä uudistus kuuluu sarjaan ”Koulu-uudistukset, joiden järkisyitä on hankala maailmalla suomalaista koulutusta seuraaville selittää”. Erityisesti kun koko joukko asiantuntijoita on esittänyt hyvät perustelut miksi tämä on järjetön idea, Pasi Sahlberg twiittaa.

− Valitettavasti kasvatustieteilijöitä ei kutsuttu Säätytalolle asiaa kommentoimaan. Ilmeisesti hallitusneuvottelijat arvelivat osaavansa tämän asian omasta takaa, Markku Jahnukainen vastaa.

Oppivelvollisuuden pidennys oli SDP:lle kynnyskysymys. Mediatietojen mukaan vihreät ja keskusta vastustivat uudistusta neuvotteluissa sen kalliin hinnan vuoksi.

Pasi Sahlberg ihmettelee, miten Pekka Haavisto ja Li Andersson ”eivät saaneet järjen ääntä tämän päätöksen taakse”.

Ylen tietojen mukaan oppivelvollisuuden venyttämisen kustannukseksi on arvioitu 107 miljoonaa euroa vuosittain. Valtaosa summasta uppoaa oppimateriaaleihin, jotka on tarjottava opiskelijoille maksutta.

Kuntaliiton aiemmin tekemän arvion mukaan uudistuksen vuosittainen hinta olisi 184 miljoonaa euroa.

