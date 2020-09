Jukka Kopra: Hallituskaan ei usko – milloin pelleily loppuu?

Kirjoittajan mielestä ministereiden ja erityisavustajalauman olisi nyt syytä ansaita palkkansa.

Marinin-Rinteen hallituksen ohjelmassa on paljon hyviä hankkeita. Niiden ja muiden tulevaisuusinvestoinneiksi kutsuttujen hankkeiden toteuttaminen vaatii ennennäkemättömän määrän rahaa. Hallitus on sopinut ohjelmassaan, että nämä hankkeet voidaan rahoittaa ja toteuttaa jos työllisyys maassa saadaan nostettua 75 prosenttiin. Tämä tavoite on muun hallitusohjelman toteuttamisen edellytys ja sen on pääministeri itsekin todennut.

Keväällä 2019 kun hallitusohjelmaa tehtiin Suomessa oli noin 180 000 työtöntä. Hallitus asetti riman matalalle ja tavoitteekseen 30 000 uutta työpaikkaa. Vuoden 2020 talousarvion toimet kuitenkin vähensivät maasta 5 000 työpaikkaa. Talouskriisistä johtuen kesäkuun 2020 lopussa Suomessa oli TEM:n tilastojen mukaan yli 416 000 työtöntä työnhakijaa. Silti hallitus puhuu vain 30 000 työpaikan synnyttämisen tarpeesta.

Mikä on hallituksen tavoite ensi viikon budjettiriihessä, kun teknologiateollisuudesta arvioidaan poistuvan koronan takia syksyn aikana noin 20 000 työpaikkaa vielä lisää? Ilmeisesti edelleen vain 30 000 työpaikan luominen. Tämä ei riitä ja on käsittämätöntä limboaminen jatkuu. Hallitus ei tunnista tilannetta ja ryhdy aidosti vaikuttaviin toimiin työpaikkojen määrän lisäämiseksi. Tavoite karkaa koko ajan kauemmaksi ja ministerit seisovat tumput suorana.

Keinoja ongelman ratkaisemiseksi Sanna Marinin ja kumppaneiden ei tarvitsisi edes itse keksiä. Työvoima- ja elinkeinoministeriö – muista organisaatioista puhumattakaan – on tuottanut runsaasti raportteja ja suunnitelmia, joissa on toimia, joilla Suomen talous ja työpaikat saadaan nousuun. On taas kysyttävä, miksi nämä keinot eivät kelpaa? Onko niin, etteivät talouden toimintaan ja ihmisten ahkeruuteen ja yritteliäisyyteen nojaavat ratkaisut vasemmistohallitukselle kelpaa?

Oppositiopuolueet ovat tuoneet julki epäuskonsa hallitusohjelmaa kohtaan jo ajat sitten. Kuntamarkkinoiden paneelissa 9.9.2020 kaikki hallituspuolueiden edustajatkin ilmoittivat, ettei työllisyystavoitteeseen päästä. He siis omalla suullaan totesivat, että hallitusohjelmalta on pudonnut pohja pois.

Oppositio ei usko, hallitus ei usko, joten milloin pelleily loppuu? En vaadi hallituksen eroa, mutta vaadin sitä, että asia hoidetaan. Ministereiden ja heidän ennennäkemättömän suuren erityisavustajalaumansa olisi nyt syytä tienata palkkansa ja tehdä esityksiä aidosti toimivista ratkaisuista, joilla maan talous saadaan raiteille ja työpaikat nousuun. Keinot on kirjoitettu, ne pitää ottaa käyttöön. Suomen kansa ansaitsee parempaa johtamista.

Jukka Kopra Yrittäjä ja kokoomuksen eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja